Почему неизвестные дроны появились над Скандинавией: какие сигналы посылают Европе

Тревога над Скандинавией, когда "неизвестные" дроны напугали Осло, Копенгаген и Стокгольм, уже наводят на ряд размышлений, в первую очередь, самих европейцев. В Осло дроны пролетали над военным объектом, задержаны двое подозреваемых. В Копенгагене остановили работу аэропорта – визуально фиксировали "большие дроны". Позже полиция Дании заявила, что дроны, из-за которых закрыли главный аэропорт страны, скорее всего, управлчлись "опытным оператором". Может ли за этими провокациями снова стоять РФ, стремящаяся вернуться к гибридной войне? Если да, на что это может быть намек Европе? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, собрав мнения экспертов.

Дроны над странами Скандинавии

Паника и основания для более глубоких размышлений в Европе

Алексей Воронцов, главный редактор информагентства "УкрПрес Инфо" и председатель правления агентства журналистских расследований "Сила Украины" отметил, военные объекты, аэропорты, столицы стран НАТО — это не случайные места. Они имеют стратегическое значение и атака или даже "имитация атаки" способны создать хаос.

Технологическая подготовка

"Использование дронов, нуждающихся в профессиональном управлении, указывает на привлечение опытных операторов и, возможно, военных структур. Это уже не уровень "энтузиастов", – говорит эксперт.

Эффект страха

По мнению Алексея Воронцова, даже без физического ущерба, дроны показали – европейская инфраструктура уязвима. Достаточно нескольких "неизвестных объектов", чтобы парализовать аэропорт или создать атмосферу опасности в столице.

Что касается того, стоит ли за этим Россия, то собеседник портала "Комментарии" говорит, что европейские эксперты уже открыто говорят о возможности "руки Кремля". Москва имеет долгую историю гибридных операций – от кибератак и дезинформации до "зеленых человечков" в Крыму. Дроны над Скандинавией укладываются в ту же логику: тестирование реакции, раскачка общественного мнения, демонстрация бессилия власти.

"Для РФ это выгодно по нескольким причинам: давление на НАТО. Скандинавия – новый фронт Североатлантического союза после вступления Финляндии и Швеции. Любой "шум" здесь – это сигнал об уязвимости коллективной обороны", – отметил аналитик.

По его словам, еще одна причина – отвлечение внимания. Когда Европа думает о собственной безопасности, меньше ресурсов и фокуса идет в поддержку Украины.

Ну и третья причина, отмечает эксперт, тестирование инструментов. Россия активно экспериментирует с беспилотными технологиями. Дроны над Осло или Копенгагеном могут быть "репетицией" для более масштабных операций.

Какие сигналы это посылает Европе? Безнаказанность провокаций. Если виновных не установят, Кремль получит четкое послание: дроны – это работающий инструмент давления. Потребность в новой безопасности. Системы ПВО и контроль за воздушным пространством в мирных столицах Европы оказываются слабыми", – отметил эксперт.

Он продолжает, если страны НАТО будут реагировать каждая в отдельности, Москва снова будет играть на противоречиях внутри Альянса.

Что касается последствий для Украины, то Алексей Воронцов говорит, что первое следствие – это усиление аргументов. Украина годами предупреждала Европу о гибридной войне Кремля. Дроны над Скандинавией подтверждают: Киев был прав.

"Открывается окно возможностей. Украина может предлагать свой опыт противодействия дронам, который она получила в войне как вклад в безопасность Европы. Однако есть риск "усталости". Если европейцы начнут больше думать о собственной обороне, помощь Украине может оказаться менее приоритетной", – отметил эксперт.

По его мнению, для мировой стабильности все означает, что гибридные войны становятся нормой. Дроны над европейскими столицами – только начало. Открывается новый фронт в "войне нервов". Кремль играет в страхах обществ. Мир становится хрупким. Если подобные инциденты повлекут за собой человеческие жертвы или масштабный инфраструктурный ущерб, мир может оказаться на пороге новой эскалации.

"Дроны над Осло, Копенгагеном и Стокгольмом – это не только локальный инцидент. Это зеркало новой реальности, где гибридная война Кремля выходит за пределы Украины и тестирует Европу на крепость. Для Киева это шанс еще раз напомнить союзникам: российская угроза глобальна, и "дроны над Скандинавией" могут стать только первым предупреждением", – подытожил эксперт.

Европу склоняют к принятию аляскинских договоренностей

Политтехнолог, соучредитель Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий считает, что появление дронов над Скандинавией в целом было ожидаемым. Путин не получил приемлемого результата в обычной войне, поэтому возвращается к гибридной. Именно этим россияне будут сейчас и заниматься по всей протяженности ближайших европейских границ: запускать дроны, чтобы никто не знал, когда и откуда прилетят, чтобы приостанавливали работу аэропортов.

"Намек читается просто: "скажите Украине, чтобы не занималась таким на нашей территории, тогда и мы не будем это делать у вас". Кремль чего-то уверен – и вполне вероятно, что он прав, – что эти "неудобства" и постоянная опасность заставят европейцев и голосовать необходимым Путиным способом, и понемногу поддерживать логику Орбана или Фицо: в смысле, "надо перестать давать оружие Украине – и война немедленно закончится", — отметил эксперт.

По его словам, в целом делается все, чтобы исключить Европу из активной помощи Украине – потому что они осознают существующую опасность на их собственной территории и направят ресурсы на свою оборону.

"Ну, и в целом таким образом Европу склоняют к принятию аляскинских договоренностей – отдать Донбасс и выходить на временное прекращение огня, поскольку Украину склонить к такому не получается", – констатировал эксперт.

Читайте на портале "Комментарии" — терпение заканчивается: появилась реакция НАТО на новые провокации РФ.