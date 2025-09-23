Почему неизвестные дроны появились над Скандинавией: какие сигналы посылают Европе

Рубрики
Кравцев Сергей
Тревога над Скандинавией, когда "неизвестные" дроны напугали Осло, Копенгаген и Стокгольм, уже наводят на ряд размышлений, в первую очередь, самих европейцев. В Осло дроны пролетали над военным объектом, задержаны двое подозреваемых. В Копенгагене остановили работу аэропорта – визуально фиксировали "большие дроны". Позже полиция Дании заявила, что дроны, из-за которых закрыли главный аэропорт страны, скорее всего, управлчлись "опытным оператором". Может ли за этими провокациями снова стоять РФ, стремящаяся вернуться к гибридной войне? Если да, на что это может быть намек Европе? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, собрав мнения экспертов.
Дроны над странами Скандинавии
Алексей Воронцов, главный редактор информагентства "УкрПрес Инфо" и председатель правления агентства журналистских расследований "Сила Украины" отметил, военные объекты, аэропорты, столицы стран НАТО — это не случайные места. Они имеют стратегическое значение и атака или даже "имитация атаки" способны создать хаос.
Технологическая подготовка
Эффект страха
По мнению Алексея Воронцова, даже без физического ущерба, дроны показали – европейская инфраструктура уязвима. Достаточно нескольких "неизвестных объектов", чтобы парализовать аэропорт или создать атмосферу опасности в столице.
Что касается того, стоит ли за этим Россия, то собеседник портала "Комментарии" говорит, что европейские эксперты уже открыто говорят о возможности "руки Кремля". Москва имеет долгую историю гибридных операций – от кибератак и дезинформации до "зеленых человечков" в Крыму. Дроны над Скандинавией укладываются в ту же логику: тестирование реакции, раскачка общественного мнения, демонстрация бессилия власти.
По его словам, еще одна причина – отвлечение внимания. Когда Европа думает о собственной безопасности, меньше ресурсов и фокуса идет в поддержку Украины.
Ну и третья причина, отмечает эксперт, тестирование инструментов. Россия активно экспериментирует с беспилотными технологиями. Дроны над Осло или Копенгагеном могут быть "репетицией" для более масштабных операций.
Он продолжает, если страны НАТО будут реагировать каждая в отдельности, Москва снова будет играть на противоречиях внутри Альянса.
Что касается последствий для Украины, то Алексей Воронцов говорит, что первое следствие – это усиление аргументов. Украина годами предупреждала Европу о гибридной войне Кремля. Дроны над Скандинавией подтверждают: Киев был прав.
По его мнению, для мировой стабильности все означает, что гибридные войны становятся нормой. Дроны над европейскими столицами – только начало. Открывается новый фронт в "войне нервов". Кремль играет в страхах обществ. Мир становится хрупким. Если подобные инциденты повлекут за собой человеческие жертвы или масштабный инфраструктурный ущерб, мир может оказаться на пороге новой эскалации.
Политтехнолог, соучредитель Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий считает, что появление дронов над Скандинавией в целом было ожидаемым. Путин не получил приемлемого результата в обычной войне, поэтому возвращается к гибридной. Именно этим россияне будут сейчас и заниматься по всей протяженности ближайших европейских границ: запускать дроны, чтобы никто не знал, когда и откуда прилетят, чтобы приостанавливали работу аэропортов.
По его словам, в целом делается все, чтобы исключить Европу из активной помощи Украине – потому что они осознают существующую опасность на их собственной территории и направят ресурсы на свою оборону.
