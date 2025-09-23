Чому невідомі дрони з’явилися над Скандинавією: які сигнали надсилають Європі

Тривога над Скандинавією, коли "невідомі" дрони наробили жаху над Осло, Копенгагеном і Стокгольмом вже наводить на низку роздумів, у першу чергу, самих європейців. В Осло дрони пролітали над військовим об’єктом, затримано двох підозрюваних. У Копенгагені зупинили роботу аеропорту – бо візуально фіксували "великі дрони". Пізніше поліція Данії заявила, що дрони, через які закрили головний аеропорт країни, швидше за все, керувалися "досвідченим оператором". Чи може за цими провокаціями знову стояти РФ, яка прагне повернутися до гібридної війни? Якщо так, на що це може бути натяк Європі? Видання "Коментарі" розбиралося у цих питаннях, зібравши думки експертів.

Дрони над країнами Скандинавії

Паніка й підстави для глибших роздумів у Європі

Олексій Воронцов, головний редактор інформагенства "УкрПрес інфо" та голова правління агентства журналістських розслідувань "Сила України" зазначив, військові об’єкти, аеропорти, столиці країн НАТО – це не випадкові місця. Вони мають стратегічне значення, і атака чи навіть "імітація атаки" здатні створити хаос.

Технологічна підготовка

"Використання дронів, що потребують професійного керування, вказує на залучення досвідчених операторів і, можливо, військових структур. Це вже не рівень "ентузіастів", — говорить експерт.

Ефект страху

На думку Олексія Воронцова, навіть без фізичної шкоди, дрони показали – європейська інфраструктура вразлива. Достатньо кількох "невідомих об’єктів", щоб паралізувати аеропорт чи створити атмосферу небезпеки у столиці.

Що ж до того, чи стоїть за цим Росія, то співрозмовник порталу "Коментарі" говорить, що європейські експерти вже відкрито говорять про можливість "руки Кремля". Москва має довгу історію гібридних операцій – від кібератак і дезінформації до "зелених чоловічків" у Криму. Дрони над Скандинавією вкладаються у ту ж логіку: тестування реакції, розгойдування суспільної думки, демонстрація безсилля влади.

"Для РФ це вигідно з кількох причин: тиск на НАТО. Скандинавія – новий фронт Альянсу після вступу Фінляндії та Швеції. Будь-який "шум" тут – це сигнал про вразливість колективної оборони", – зазначив аналітик.

За його словами, ще одна причина – відволікання уваги. Коли Європа думає про власну безпеку, менше ресурсів і фокусу йде на підтримку України.

Ну і третя причина, зауважує експерт, тестування інструментів. Росія активно експериментує з безпілотними технологіями. Дрони над Осло чи Копенгагеном можуть бути "репетицією" для масштабніших операцій.

"Які сигнали це посилає Європі? Безкарність провокацій. Якщо винних не встановлять, Кремль отримає чітке послання: дрони – це інструмент тиску, який працює. Потреба у новій безпеці. Системи ППО та контроль за повітряним простором у мирних столицях Європи виявляються слабкими", – зазначив експерт.

Він продовжує, якщо країни НАТО реагуватимуть кожна окремо, Москва знову гратиме на протиріччях усередині Альянсу.

Що ж стосовно наслідків для України, то Олексій Воронцов говорить, що перший наслідок – це посилення аргументів. Україна роками попереджала Європу про гібридну війну Кремля. Дрони над Скандинавією підтверджують: Київ мав рацію.

"Відкривається вікно можливостей. Україна може пропонувати свій досвід протидії дронам, який вона здобула у війні, як внесок у безпеку Європи. Проте є ризик "втоми". Якщо європейці почнуть більше думати про власну оборону, допомога Україні може стати менш пріоритетною", – зазначив експерт.

На його думку, для світової стабільності все означає, що гібридні війни стають нормою. Дрони над європейськими столицями – лише початок. Відкривається новий фронт у "війні нервів". Кремль грає на страхах суспільств. Мир стає крихким. Якщо подібні інциденти спричинять людські жертви чи масштабні інфраструктурні збитки, світ може опинитися на порозі нової ескалації.

"Дрони над Осло, Копенгагеном і Стокгольмом – це не лише локальний інцидент. Це дзеркало нової реальності, де гібридна війна Кремля виходить за межі України й тестує Європу на міцність. Для Києва це шанс ще раз нагадати союзникам: російська загроза глобальна, і "дрони над Скандинавією" можуть стати лише першим попередженням", – підсумував експерт.

Європу схиляють до прийняття аляскінських домовленостей

Політтехнолог, співзасновник Агентства моделювання ситуацій Олексій Голобуцький вважає, що поява дронів над Скандинавією в цілому була очікуваною. Путін не отримав прийнятного результату у звичайній війні – тому повертається до гібридної. Саме цим росіяни зараз і займатимуться по всій протяжності ближчих європейських кордонів: запускатимуть дрони, щоб ніхто не знав, коли й звідки прилетять, щоб призупиняли роботу аеропортів.

"Натяк читається просто: "скажіть Україні, щоб не займалась отаким на нашій території, тоді й ми не будемо це робити у вас". Кремль чогось певен – і цілком ймовірно, що він правий, – що ці "незручності" і постійна небезпека змусять європейців і голосувати в необхідний Путіну спосіб, і помалу підтримувати логіку Орбана чи Фіцо: в сенсі, "треба перестати давати зброю Україні – і війна негайно скінчиться", — зазначив політолог.

За його словами, загалом, робиться все, щоб виключити Європу з активної допомоги Україні – бо вони усвідомлять наявну небезпеку на їхній власній території, і скерують ресурси на свою оборону.

"Ну, і в цілому в такий спосіб Європу схиляють до прийняття аляскінських домовленостей – віддати Донбас і виходити на тимчасове припинення вогню, оскільки Україну схилити до такого не виходить", – констатував експерт.

