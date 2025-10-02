Кремль поставив Данію перед фактом: що станеться, якщо допомога Україні продовжиться

Кремль вдається до своєї улюбленої практики залякування. Невідомі безпілотники над військовими та цивільними об'єктами Данії, найімовірніше, є наслідком її рішення закупити далекобійну зброю, а також її непохитну підтримку українського народу. Як передає портал "Коментарі", про це пише The Wall Street Journal.

Дрони над Данією. Фото: з відкритих джерел

Автори публікації нагадали, що Данія входить до найрішучіших прихильників України: вона віддала Києву всю свою артилерію, збільшила військові витрати і постійно закликає союзників рішуче об'єднуватися проти Москви.

Минулого тижня повітряний простір країни порушили дрони, через що тимчасово було закрито кілька аеропортів, у тому числі й у Копенгагені. Також безпілотники були помічені над великою авіабазою у Скрідструпі, де розміщено більшість датських винищувачів F-16 та F-35. Данська влада заявила, що вона була запущена професійними операторами.

WSJ звернуло увагу, що влада Данії публічно не звинувачувала Росію в повітряному вторгненні, але чітко заявила, що Москва становить загрозу для її національної безпеки.

При цьому старший науковий співробітник Данського інституту міжнародних досліджень Міккель Рунге Олесен, хоч Данія не звинувачувала Росію у запусках безпілотників, проте зв'язок між анонсуванням закупівлі зброї та вторгненням БПЛА очевидний.

Видання зазначило, що, на думку європейських чиновників, Росія хоче змусити їх зменшити підтримку України, підвищуючи ризик конфронтації за допомогою відвертіших загроз.

