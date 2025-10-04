Данія заявляє про нові військові провокації РФ: тепер уже не з повітря

Служба військової розвідки Данії звинуватила російські військові кораблі у неодноразових агресивних діях у датських протоках, що сполучають Балтійське та Північне моря. Провокації включали наведення зброї на данські судна та гелікоптери, що загрожують маневрам на межі зіткнення та глушенню навігаційних систем. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в матеріалі "Reuters".

Російський корабель. Фото: із відкритих джерел

У публікації йдеться, що на тлі загальної напруженості у Балтійському регіоні, пов'язаної з інцидентами з підводними кабелями та порушеннями повітряного простору, Данія повідомила про нову серію цілеспрямованих провокацій з боку ВМФ Росії.

Директор датської військової розвідки Томас Аренкіель на спеціальній прес-конференції оприлюднив конкретні факти агресивної поведінки російських військових.

"Ми стали свідками кількох інцидентів у датських протоках, де гелікоптери данських ВПС та військові кораблі стали мішенями для радіолокаційних систем стеження і на них фізично націлювали зброю з російських військових кораблів", — заявив він.

За його словами, російські кораблі також навмисно йшли на курс зіткнення з датськими судами під час їхнього проходження через протоки.

Аренкіель повідомив, що один із російських військових кораблів уже більше тижня стоїть на якорі у данських водах. Розвідка розцінює це як сигнал із боку Москви застосувати чинність, якщо Данія спробує обмежити рух російського "тіньового флоту" – танкерів, які використовуються для обходу західних санкцій на експорт нафти.

Крім того, розвідка помітила проходження російських кораблів через протоки з активними гідролокаторами та обладнанням для створення радіоелектронних перешкод. Аренкіель заявив, що "дуже ймовірно", що принаймні в одному випадку саме вони стали причиною значних збоїв у роботі GPS на території Данії.

"Росія використовує військові засоби, у тому числі агресивні, щоб чинити на нас тиск, не переходячи при цьому межі збройного конфлікту в традиційному розумінні", — підсумував Аренкіель, назвавши ці дії частиною гібридної війни проти Данії та Заходу.

У п'ятницю Білий дім заявив, що "дуже серйозно" ставиться до інформації про провокації російського флоту проти Данії.

"Адміністрація постійно стежить за ситуацією. Рада національної безпеки Білого дому підтримує постійний зв'язок з нашими союзниками по НАТО, а президент спілкується з багатьма з них", — повідомила прес-секретар Білого дому Керолайн Левітт.

