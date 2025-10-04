logo

Украинские военные уже защищают Европу: сколько дронов сбили над Данией
commentss НОВОСТИ Все новости

Украинские военные уже защищают Европу: сколько дронов сбили над Данией

В Генштабе сообщили детали, как украинские защитники проводят мастер-классы по сбитию дронов для европейцев

4 октября 2025, 16:32
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Украинские воины удачно обезвредили несколько дронов в воздушном пространстве Дании. Это произошло во время обмена боевым опытом в рамках визита украинской делегации.

Украинские военные уже защищают Европу: сколько дронов сбили над Данией

Дрон. Фото: из открытых источников

"Наши специалисты по противодействию ударным БПЛА подняли в воздух дрон "Стинг", который точно уничтожил датский "Банши", — отмечают в Facebook Генштаба Вооруженных сил Украины.

При этом добавляют, что на демонстрацию сбития были приглашены представители разных стран Европы, которые имели возможность воочию увидеть эффективность украинских решений в борьбе с воздушными угрозами.

"Сбитие зафиксировано на видео, и после показа украинские пилоты БПЛА получили десятки вопросов от иностранных коллег. Украина продолжает обучать европейцев противодействовать новым вызовам. Вместе мы усиливаем обороноспособность Европы!", — отмечают в Генштабе ВСУ.

Читайте также на портале "Комментарии" — вечером 2 октября в мюнхенском аэропорту уже возникали проблемы из-за беспилотников неизвестного происхождения. Многие рейсы были отменены или перенаправлены в аэропорты Нюрнберга, Штутгарта и Вены. Были нарушены планы примерно 3000 пассажиров. Сотни из них были вынуждены провести ночь на раскладушках в терминалах. Утром 3 октября полеты были возобновлены, сообщила федеральная полиция. Ситуация нормализовалась ближе к вечеру.

Также издание "Комментарии" сообщало – Дания заявляет о новых военных провокациях РФ: теперь уже не с воздуха.

Ранее "Комментарии" писали — Кремль поставил Данию перед фактом: что произойдет, если помощь Украине продолжится.




