Украинские военные уже защищают Европу: сколько дронов сбили над Данией

Украинские воины удачно обезвредили несколько дронов в воздушном пространстве Дании. Это произошло во время обмена боевым опытом в рамках визита украинской делегации.

Дрон. Фото: из открытых источников

"Наши специалисты по противодействию ударным БПЛА подняли в воздух дрон "Стинг", который точно уничтожил датский "Банши", — отмечают в Facebook Генштаба Вооруженных сил Украины.

При этом добавляют, что на демонстрацию сбития были приглашены представители разных стран Европы, которые имели возможность воочию увидеть эффективность украинских решений в борьбе с воздушными угрозами.

"Сбитие зафиксировано на видео, и после показа украинские пилоты БПЛА получили десятки вопросов от иностранных коллег. Украина продолжает обучать европейцев противодействовать новым вызовам. Вместе мы усиливаем обороноспособность Европы!", — отмечают в Генштабе ВСУ.

