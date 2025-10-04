Украинские военные уже защищают Европу: сколько дронов сбили над Данией

Рубрики
Украинские воины удачно обезвредили несколько дронов в воздушном пространстве Дании. Это произошло во время обмена боевым опытом в рамках визита украинской делегации.
Дрон. Фото: из открытых источников
При этом добавляют, что на демонстрацию сбития были приглашены представители разных стран Европы, которые имели возможность воочию увидеть эффективность украинских решений в борьбе с воздушными угрозами.
