Українські дрони влучили у нафтобазу в Латвії: в МЗС назвали причину

Україна вперше офіційно прокоментувала інцидент з безпілотниками, які залетіли на територію Латвії та врізалися у нафтобазу в місті Резекне. У Міністерстві закордонних справ заявили, що дрони відхилилися від курсу через дію російських засобів радіоелектронної боротьби.

Україна визнала, що у Латвії у нафтобазу влучили її дрони. Фото з відкритих джерел

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга після телефонної розмови зі своєю латвійською колегою Байбою Браже назвав причину, чому українські дрони влучили у нафтобазу в Латвії.

"Розслідування довели, що це сталося внаслідок навмисного відведення російською електронною війною українських дронів від їхніх цілей у Росії. Я знову підтвердив готовність України співпрацювати з балтійськими країнами та Фінляндією з метою запобігання подібним інцидентам, у тому числі за безпосередньої участі наших фахівців", — заявив Сибіга.

Інцидент стався 7 травня. Тоді латвійська влада повідомила про появу невідомих дронів, які перетнули повітряний простір країни з боку Росії. Безпілотники врізалися у резервуари нафтобази в Резекне. За даними місцевої влади, щонайменше чотири ємності зазнали пошкоджень, однак вони були порожніми, тому масштабної пожежі вдалося уникнути.

До цього моменту офіційно не повідомлялося, кому саме належали дрони. Інцидент викликав серйозний резонанс у Латвії та став однією з причин відставки міністра оборони Андріса Спрудса.

