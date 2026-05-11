Украинские дроны попали в нефтебазу в Латвии: в МИД назвали причину

Украина впервые официально прокомментировала инцидент с беспилотниками, залетевшими на территорию Латвии и врезавшимися в нефтебазу в городе Резекне. В Министерстве иностранных дел заявили, что дроны отклонились от курса из-за действия российских средств радиоэлектронной борьбы.

Украина признала, что в Латвии в нефтебазу попали ее дроны.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига после телефонного разговора со своей латвийской коллегой Байбой Браже назвал причину, почему украинские дроны попали в нефтебазу в Латвии.

"Расследование доказали, что это произошло в результате умышленного отвода российской электронной войной украинских дронов от их целей в России. Я снова подтвердил готовность Украины сотрудничать с балтийскими странами и Финляндией с целью предотвращения подобных инцидентов, в том числе при непосредственном участии наших специалистов", — заявил Сибига.

Инцидент произошел 7 мая. Тогда латвийские власти сообщили о появлении неизвестных дронов, пересекших воздушное пространство страны со стороны России. Беспилотники врезались в резервуары нефтебазы в Резекне. По данным местных властей, по меньшей мере четыре емкости получили повреждения, однако они были пустыми, поэтому масштабного пожара удалось избежать.

До этого момента официально не сообщалось, кому именно принадлежали дроны. Инцидент вызвал серьезный резонанс в Латвии и стал одной из причин ухода министра обороны Андриса Спрудса.

