Фінляндія зробила жорстке попередження Україні через інцидент із дроном: що відомо

Прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо звернувся до президента України Володимира Зеленського з застереженням після інциденту з безпілотником, який порушив фінський повітряний простір. За його словами, такі випадки "неприпустимі".

Володимир Зеленський і Петтері Орпо.

Як пише фінське видання Yle, інцидент стався в ніч проти 3 травня. Невідомий дрон зафіксували над муніципалітетом Віролахті поблизу кордону з Росією. У той же час українські безпілотники атакували порт Приморськ у Ленінградській області РФ, що дає підстави припускати, що дрон міг бути українським.

Петтері Орпо заявив, що під час зустрічі на саміті Європейської політичної спільноти в Єревані, обговорив це питання з Володимиром Зеленським.

"Я зазначив, що Фінляндія підтримує Україну і розуміє її необхідність захищатися. Проте неприпустимо, щоб фінський повітряний простір порушувався і щоб дрони залітали в наш повітряний простір", — сказав Орпо.

Орпо також висловив сподівання, що українська сторона буде обережнішою в майбутньому.

У відповідь Володимир Зеленський запропонував Фінляндії розширити співпрацю у сфері безпілотних технологій у форматі Drone Deal. Президент зазначив, що Україна готова ділитися досвідом у цій сфері з партнерами. Зеленський також подякував Фінляндії, яка нещодавно виділила додаткові 300 мільйонів доларів для допомоги Україні.

