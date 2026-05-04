Финляндия сделала жесткое предупреждение Украине из-за инцидента с дроном: что известно

Slava Kot
Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с оговоркой после инцидента с беспилотником, нарушившим финское воздушное пространство. По его словам, такие случаи "недопустимы".
Владимир Зеленский и Петтери Орпо. Фото: Facebook / Petteri Orpo
Как пишет финское издание Yle, инцидент произошел в ночь на 3 мая. Неизвестный дрон зафиксировали над муниципалитетом Виролахти вблизи границы с Россией. В то же время украинские беспилотники атаковали порт Приморск в Ленинградской области РФ, что дает основания предполагать, что дрон мог быть украинским.
Петтери Орпо заявил, что во время встречи на саммите Европейского политического сообщества в Ереване обсудил этот вопрос с Владимиром Зеленским.
Орпо также выразил надежду, что украинская сторона будет более осторожной в будущем.
В ответ Владимир Зеленский предложил Финляндии расширить сотрудничество в сфере беспилотных технологий в формате Drone Deal. Президент отметил, что Украина готова делиться опытом в этой сфере с партнерами. Зеленский также поблагодарил Финляндию, которая недавно выделила дополнительные 300 миллионов долларов для помощи Украине.
