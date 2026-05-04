Финляндия сделала жесткое предупреждение Украине из-за инцидента с дроном: что известно

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с оговоркой после инцидента с беспилотником, нарушившим финское воздушное пространство. По его словам, такие случаи "недопустимы".

Владимир Зеленский и Петтери Орпо. Фото: Facebook / Petteri Orpo

Как пишет финское издание Yle, инцидент произошел в ночь на 3 мая. Неизвестный дрон зафиксировали над муниципалитетом Виролахти вблизи границы с Россией. В то же время украинские беспилотники атаковали порт Приморск в Ленинградской области РФ, что дает основания предполагать, что дрон мог быть украинским.

Петтери Орпо заявил, что во время встречи на саммите Европейского политического сообщества в Ереване обсудил этот вопрос с Владимиром Зеленским.

"Я отметил, что Финляндия поддерживает Украину и понимает ее необходимость защищаться. Однако недопустимо, чтобы финское воздушное пространство нарушалось и чтобы дроны залетали в наше воздушное пространство", — сказал Орпо.

Орпо также выразил надежду, что украинская сторона будет более осторожной в будущем.

В ответ Владимир Зеленский предложил Финляндии расширить сотрудничество в сфере беспилотных технологий в формате Drone Deal. Президент отметил, что Украина готова делиться опытом в этой сфере с партнерами. Зеленский также поблагодарил Финляндию, которая недавно выделила дополнительные 300 миллионов долларов для помощи Украине.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в МИД Украины отреагировали на падение дронов в Финляндии.

Также "Комментарии" писали о реакции Хельсинки на возможные украинские беспилотники в воздушном пространстве Финляндии.