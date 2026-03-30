У МЗС України відреагували на падіння дронів у Фінляндії

Міністерство закордонних справ України прокоментувало інцидент із падінням безпілотників на території Фінляндії. У відомстві наголосили, що українські дрони не були спрямовані у бік цієї країни, а Україна вже передала фінській стороні необхідну інформацію для з’ясування всіх обставин.

Речник МЗС України Георгій Тихий. Фото з відкритих джерел

Речник МЗС України Георгій Тихий у відповідь на запит журналістів щодо інциденту з падінням дронів у Фінляндії заявив, що Київ перебуває у постійній комунікації з фінською стороною щодо цього випадку.

"Ми перебуваємо в комунікації з нашими фінськими друзями щодо цього інциденту. Україна вже ділиться необхідною інформацією для зʼясування всіх обставин", — зазначив Тихий.

Тихий підкреслив, що жоден український безпілотник не мав цілі у Фінляндії. За попередніми оцінками, найбільш імовірною причиною падіння апаратів могло стати втручання російських систем радіоелектронної боротьби, які могли відхилити їх від заданого маршруту.

"Ми вже перепросили у фінської сторони за цей інцидент. Водночас переконані разом із фінськими партнерами, що джерелом безпекових проблем у регіоні є російська агресія проти України", — додав речник МЗС.

Президент Фінляндії Александр Стубб раніше заявляв, що після виявлення кількох безпілотників 29 березня жодної військової загрози для країни немає. Водночас фінська сторона підтвердила, що один з дронів має українське походження.

