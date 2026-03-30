У МЗС України відреагували на падіння дронів у Фінляндії

Slava Kot
Міністерство закордонних справ України прокоментувало інцидент із падінням безпілотників на території Фінляндії. У відомстві наголосили, що українські дрони не були спрямовані у бік цієї країни, а Україна вже передала фінській стороні необхідну інформацію для з’ясування всіх обставин.
Речник МЗС України Георгій Тихий. Фото з відкритих джерел
Речник МЗС України Георгій Тихий у відповідь на запит журналістів щодо інциденту з падінням дронів у Фінляндії заявив, що Київ перебуває у постійній комунікації з фінською стороною щодо цього випадку.
Тихий підкреслив, що жоден український безпілотник не мав цілі у Фінляндії. За попередніми оцінками, найбільш імовірною причиною падіння апаратів могло стати втручання російських систем радіоелектронної боротьби, які могли відхилити їх від заданого маршруту.
Президент Фінляндії Александр Стубб раніше заявляв, що після виявлення кількох безпілотників 29 березня жодної військової загрози для країни немає. Водночас фінська сторона підтвердила, що один з дронів має українське походження.
