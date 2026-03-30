В МИД Украины отреагировали на падение дронов в Финляндии

Министерство иностранных дел Украины прокомментировало инцидент с падением беспилотников на территории Финляндии. В ведомстве подчеркнули, что украинские дроны не были направлены в сторону этой страны, а Украина уже передала финской стороне необходимую информацию для выяснения всех обстоятельств.

Спикер МИД Украины Георгий Тихий. Фото из открытых источников

Спикер МИД Украины Георгий Тихий в ответ на запрос журналистов по поводу инцидента с падением дронов в Финляндии заявил, что Киев находится в постоянной коммуникации с финской стороной по этому случаю.

"Мы находимся в коммуникации с нашими финскими друзьями по этому инциденту. Украина уже делится необходимой информацией для выяснения всех обстоятельств", — отметил Тихий.

Тихий подчеркнул, что ни один украинский беспилотник не имел цели в Финляндии. По предварительным оценкам наиболее вероятной причиной падения аппаратов могло стать вмешательство российских систем радиоэлектронной борьбы, которые могли отклонить их от заданного маршрута.

"Мы уже извинились у финской стороны за этот инцидент. В то же время убеждены вместе с финскими партнерами, что источником проблем безопасности в регионе является российская агрессия против Украины", — добавил спикер МИД.

Президент Финляндии Александр Стубб ранее заявлял, что после обнаружения нескольких беспилотников 29 марта никакой военной угрозы для страны нет. В то же время финская сторона подтвердила, что у одного из дронов украинское происхождение.

