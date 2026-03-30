В МИД Украины отреагировали на падение дронов в Финляндии

Министерство иностранных дел Украины прокомментировало инцидент с падением беспилотников на территории Финляндии. В ведомстве подчеркнули, что украинские дроны не были направлены в сторону этой страны, а Украина уже передала финской стороне необходимую информацию для выяснения всех обстоятельств.
Спикер МИД Украины Георгий Тихий.
Спикер МИД Украины Георгий Тихий в ответ на запрос журналистов по поводу инцидента с падением дронов в Финляндии заявил, что Киев находится в постоянной коммуникации с финской стороной по этому случаю.
Тихий подчеркнул, что ни один украинский беспилотник не имел цели в Финляндии. По предварительным оценкам наиболее вероятной причиной падения аппаратов могло стать вмешательство российских систем радиоэлектронной борьбы, которые могли отклонить их от заданного маршрута.
Президент Финляндии Александр Стубб ранее заявлял, что после обнаружения нескольких беспилотников 29 марта никакой военной угрозы для страны нет. В то же время финская сторона подтвердила, что у одного из дронов украинское происхождение.
