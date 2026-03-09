Українець на легкомоторному літаку полетів від мобілізації в Румунію

У Румунії затримали громадянина України, який незаконно перетнув державний кордон на легкомоторному літаку. Чоловік заявив, що тікав від мобілізації та попросив захист. Інцидент стався у повіті Сучава поблизу населеного пункту Фретеуці Вікі.

Українець на легкомоторному літаку тікав від мобілізації в Румунію. Фото з відкритих джерел

За даними прикордонної поліції, 31-річний українець незаконно влетів на територію Румунія з боку України на невеликому літальному апараті. Після приземлення чоловік сам зателефонував на номер екстреної служби 112 і повідомив про свій перетин кордону.

Румунські поліцейські, які прибули на місце, встановили особу чоловіка за біометричним паспортом. Під час розмови він пояснив, що вирішив залишити Україну через війну та мобілізацію. Чоловік також подав прохання про надання тимчасового захисту в Румунії.

Після перевірки даних правоохоронці встановили, що він не проходив офіційного прикордонного контролю під час в’їзду до країни. У зв’язку з цим проти нього відкрили кримінальне провадження за незаконний перетин державного кордону та керування літальним апаратом без необхідних сертифікаційних документів.

Чоловіка доставили до прикордонного підрозділу у місті Вікову-де-Сус для подальшого розслідування. Про інцидент також повідомили українських прикордонників через контактний пункт у Порубне.

У Румунії вже неодноразово повідомляли про випадки незаконного перетину кордону громадянами України, які намагаються уникнути призову. Переважно такі випадки ставалися в горах, коли люди збивалися зі шляху та викликали румунських рятувальників.

