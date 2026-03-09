“Погоня за бусом ТЦК”: на Волині сім авто переслідували військових і влаштували ДТП

У Волинській області стався гучний інцидент із переслідуванням службового автомобіля територіального центру комплектування та соціальної підтримки. За даними військових, група цивільних осіб на семи автомобілях переслідувала мікроавтобус ТЦК, що завершилося дорожньо-транспортною пригодою та нападом на військовослужбовців.

На Волині група цивільних переслідувала автомобіль ТЦК – мікроавтобус опинився в кюветі

Про це повідомила пресслужба Волинського обласного ТЦК та СП. Як зазначають у військкоматі, події розгорталися на одній із автодоріг області. Службовий мікроавтобус ТЦК рухався у своїх справах, коли за ним почали слідувати одразу кілька автомобілів.

За інформацією ТЦК, сім цивільних машин почали організоване переслідування службового транспорту. Під час небезпечних маневрів один із автомобілів фактично підрізав мікроавтобус.

У результаті водій службового транспорту втратив керування, і бус з’їхав з дороги у кювет.

Після того як автомобіль зупинився, ситуація різко загострилася.

За даними військових, невідомі особи розбили скло мікроавтобуса та застосували фізичну силу до представників ТЦК.

Після цього нападники витягли з автомобіля чоловіка, якого перевозили військовослужбовці.

Таким чином їм вдалося примусово звільнити затриманого, після чого всі учасники інциденту швидко залишили місце події.

У результаті дорожньо-транспортної пригоди та нападу постраждали двоє військовослужбовців.

За інформацією ТЦК, один із них отримав травму голови, а інший – численні садна.

Наразі правоохоронні органи встановлюють осіб, які брали участь у переслідуванні, а також власників автомобілів.

Інцидент розглядають як напад на військовослужбовців під час виконання службових обов’язків.

Правоохоронці наголошують, що за подібні дії може передбачатися кримінальна відповідальність.

Подія вже викликала активне обговорення у соцмережах, адже такі випадки із переслідуванням службового транспорту є надзвичайно рідкісними.

