Скільки українців залишилося в країні: у Держстаті розкрили, коли проведуть перший перепис після війни

Україна зможе провести повноцінний перепис населення лише за півтора-два роки після закінчення війни. Влада вважає, що до цього моменту фіксувати реальну чисельність жителів країни буде безглуздо через масштабні міграційні процеси. Про це заявив голова Державної служби статистики Арсен Макарчук у коментарі агентству Укрінформ.

Населення України Фото: з відкритих джерел

За його словами, після завершення бойових дій потрібен час, щоб відбулися важливі соціальні зміни – повернення біженців, демобілізація військових та їхня реінтеграція у суспільне життя.

"Навіть після закінчення війни потрібно почекати півтора-два роки, щоб відбулися соціальні процеси – повернення людей, демобілізація, реінтеграція у суспільство. Тільки тоді буде сенс фіксувати стан та чисельність населення", — пояснив урядовець.

Україна планує взяти участь у Європейському раунді перепису населення 2030 року. При цьому держава має намір використати сучасні методи обліку, які вже застосовуються у низці європейських країн. Йдеться про так званий комбінований чи реєстровий перепис, коли частина даних збирається через державні бази, а частина – через опитування населення.

Макарчук навів приклад Естонії, де для оцінки чисельності мешканців використовують понад 50 джерел інформації. Серед них – дані про споживання води, обсяги побутових відходів і навіть активність ліфтів у багатоквартирних будинках.

За словами голови Держстату, перепис потрібний не лише для підрахунку людей. Вона дозволяє зрозуміти соціально-економічну ситуацію, вікову та гендерну структуру населення, рівень доступу до інфраструктури та інші ключові показники.

При цьому оцінка чисельності населення проводиться і зараз, проте ці дані поки що не публікуються. У Держстаті обговорюють, яку частину інформації можна оприлюднити.

Останню офіційну оцінку населення України датовано 1 лютого 2022 року – незадовго до повномасштабного вторгнення Росії. Наразі різні міжнародні організації та аналітичні центри проводять власні розрахунки, однак без повноцінного перепису точна картина демографії країни залишається невідомою.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Європа ухвалила несподіване рішення щодо українських біженців: деталі.



