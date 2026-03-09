Сколько украинцев осталось в стране: в Госстате раскрыли, когда проведут первую перепись после войны

Украина сможет провести полноценную перепись населения только через полтора-два года после окончания войны. Власти считают, что до этого момента фиксировать реальную численность жителей страны будет бессмысленно из-за масштабных миграционных процессов. Об этом заявил глава Государственной службы статистики Арсен Макарчук в комментарии агентству Укринформ.

Население Украины. Фото: из открытых источников

По его словам, после завершения боевых действий необходимо время, чтобы произошли важные социальные изменения – возвращение беженцев, демобилизация военных и их реинтеграция в общественную жизнь.

"Даже после окончания войны нужно подождать полтора-два года, чтобы произошли социальные процессы – возвращение людей, демобилизация, реинтеграция в общество. Только тогда будет смысл фиксировать состояние и численность населения", — пояснил чиновник.

Украина планирует принять участие в Европейском раунде переписи населения 2030 года. При этом государство намерено использовать современные методы учета, которые уже применяются в ряде европейских стран. Речь идет о так называемой комбинированной или реестровой переписи, когда часть данных собирается через государственные базы, а часть – через опрос населения.

Макарчук привел пример Эстонии, где для оценки численности жителей используют более 50 различных источников информации. Среди них – данные о потреблении воды, объемах бытовых отходов и даже активности лифтов в многоквартирных домах.

По словам главы Госстата, перепись нужна не только для подсчета людей. Она позволяет понять социально-экономическую ситуацию, возрастную и гендерную структуру населения, уровень доступа к инфраструктуре и другие ключевые показатели.

При этом оценка численности населения проводится и сейчас, однако эти данные пока не публикуются. В Госстате обсуждают, какую часть информации можно обнародовать.

Последняя официальная оценка населения Украины датирована 1 февраля 2022 года – незадолго до полномасштабного вторжения России. Сейчас различные международные организации и аналитические центры проводят собственные расчеты, однако без полноценной переписи точная картина демографии страны остается неизвестной.

