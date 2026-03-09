Европа приняла неожиданное решение по украинских беженцах: детали

Европейские страны пытаются предпринимать шаги, чтобы оставить украинских беженцев у себя. Такое заявление в эфире "Новини.LIVE" сделала директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины Элла Либанова.

Украинские беженцы. Фото: из открытых источников

"Европа думает, как оставить украинских беженцев у себя", — сказала она в ответ на вопрос, какие настроения внутри Европы относительно украинских беженцев.

Либанова признала, что случаи депортации украинцев из Европы действительно есть, но стоит обратить внимание на то, кого именно депортируют.

По ее словам, чаще всего это люди, которые прибыли нелегально в Польшу или другие европейские страны.

Кроме того, социолог акцентировала, что в Европе сейчас находятся миллионы граждан Украины. Она отметила, что сотни человек, которых депортируют европейские страны, это совсем незначительная часть.

Также Либанова добавила, что сейчас Европа меняет политику в отношении беженцев из Украины, в частности переориентируют программы поддержки на программы трудоустройства.

