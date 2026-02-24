Беженцы в Польше переходят на общую систему, что означает ликвидация спецзакона для граждан Украины.

С 5 марта 2026 для украинцев в Польше начнут действовать новые правила пребывания. Как сообщает польский портал PAP, президент Кароль Навроцкий подписал закон об отмене специального акта помощи гражданам Украины, который был принят в 2022 году после начала полномасштабной войны.

Особый статус отменяют: Польша меняет правила для украинцев с 5 марта

Речь идет о ликвидации отдельного правового режима, который в течение четырех лет регулировал статус украинцев с временной защитой и определял механизмы государственной поддержки. Теперь украинцы переходят на общие правила, предусмотренные Законом о предоставлении защиты иностранцам.

Что изменится на практике

Формально украинцы не теряют права на легальное пребывание, трудоустройство, образование или медицинскую помощь. Однако отдельный "особый" статус отменяется , а все процедуры интегрируются в стандартную систему временной защиты ЕС.

По данным профильных ресурсов, легальное пребывание украинцев в Польше гарантировано до 4 марта 2027 в соответствии с решением Европейского Союза. В то же время меняется порядок оформления документов: заявление на получение статуса PESEL UKR следует подать в течение 30 дней после въезда в страну. В случае пропуска этого срока, временную защиту могут аннулировать.

Социальные выплаты и помощь

Ожидается пересмотр условий предоставления социальной поддержки. Польские власти планируют уже связать выплаты с уровнем интеграции — официальным трудоустройством, уплатой налогов и обучением детей в польских школах.

Лица, не имеющие работы, будут сохранять доступ к медицинским услугам, но на условиях, аналогичных другим иностранцам с подобным статусом. Помощь с проживанием и питанием оставят только для наиболее уязвимых категорий.

Почему меняют правила

В польском правительстве объясняют решение стабилизацией ситуации после нескольких лет действия чрезвычайных механизмов поддержки. Власти считают, что пора перевести пребывание украинцев в правовое поле, которое является общим для всех иностранцев.

Таким образом, с марта 2026 г. украинцы в Польше фактически переходят от экстренной модели поддержки к стандартной системе временной защиты ЕС. Базовые гарантии сохраняются, однако правила становятся более жесткими и более формализованными.

