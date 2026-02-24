Біженці в Польщі переходять на загальну систему — що означає ліквідація спецзакону для громадян України

Із 5 березня 2026 року для українців у Польщі почнуть діяти нові правила перебування. Як повідомляє польський портал PAP, президент Кароль Навроцький підписав закон про скасування спеціального акта щодо допомоги громадянам України, який був ухвалений у 2022 році після початку повномасштабної війни.

Особливий статус скасовують: Польща змінює правила для українців із 5 березня

Йдеться про ліквідацію окремого правового режиму, який протягом чотирьох років регулював статус українців із тимчасовим захистом та визначав механізми державної підтримки. Тепер українці переходять на загальні правила, передбачені Законом про надання захисту іноземцям.

Що зміниться на практиці

Формально українці не втрачають права на легальне перебування, працевлаштування, освіту чи медичну допомогу. Однак окремий "особливий" статус скасовується, а всі процедури інтегрують у стандартну систему тимчасового захисту ЄС.

За даними профільних ресурсів, легальне перебування українців у Польщі гарантоване до 4 березня 2027 року відповідно до рішення Європейського Союзу. Водночас змінюється порядок оформлення документів: заяву на отримання статусу PESEL UKR потрібно подати протягом 30 днів після в’їзду до країни. У разі пропуску цього строку тимчасовий захист можуть анулювати.

Соціальні виплати та допомога

Очікується перегляд умов надання соціальної підтримки. Польська влада планує тісніше пов’язати виплати з рівнем інтеграції — офіційним працевлаштуванням, сплатою податків та навчанням дітей у польських школах.

Особи, які не мають роботи, зберігатимуть доступ до медичних послуг, але на умовах, аналогічних до інших іноземців із подібним статусом. Допомогу з проживанням і харчуванням залишать лише для найбільш уразливих категорій.

Чому змінюють правила

У польському уряді пояснюють рішення стабілізацією ситуації після кількох років дії надзвичайних механізмів підтримки. Влада вважає, що настав час перевести перебування українців у правове поле, яке є спільним для всіх іноземців.

Таким чином, із березня 2026 року українці в Польщі фактично переходять від екстреної моделі підтримки до стандартної системи тимчасового захисту ЄС. Базові гарантії зберігаються, однак правила стають жорсткішими й більш формалізованими.

