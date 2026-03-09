Європа ухвалила несподіване рішення щодо українських біженців: деталі

Європейські країни намагаються робити кроки, щоб залишити українських біженців у себе. Таку заяву в ефірі "Новини.LIVE" зробила директор Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України Елла Лібанова.

Українські біженці. Фото: з відкритих джерел

"Європа думає, як залишити українських біженців у себе", — сказала вона у відповідь на запитання, які настрої всередині Європи щодо українських біженців.

Лібанова визнала, що випадки депортації українців із Європи справді є, але варто звернути увагу на те, кого саме депортують.

За її словами, найчастіше це люди, які прибули нелегально до Польщі чи інших європейських країн.

Крім того, соціолог наголосила, що в Європі зараз перебувають мільйони громадян України. Вона зауважила, що сотні людей, яких депортують європейські країни, це зовсім незначна частина.

Також Лібанова додала, що зараз Європа кардинально змінює політику щодо біженців з України, зокрема, європейці прагнуть переорієнтувати програми підтримки на програми працевлаштування.

