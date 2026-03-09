"Погоня за бусом ТЦК": на Волыни семь авто преследовали военных и устроили ДТП

В Волынской области произошел громкий инцидент с преследованием служебного автомобиля территориального центра комплектования и социальной поддержки. По данным военных, группа гражданских лиц на семи автомобилях преследовала микроавтобус ТЦК , завершившийся дорожно-транспортным происшествием и нападением на военнослужащих.

На Волыни группа гражданских преследовала автомобиль ТЦК – микроавтобус оказался в кювете

Об этом сообщила пресс-служба Волынского областного ТЦК и СП. Как отмечают в военкомате, события разворачивались на одной из автодорог области. Служебный микроавтобус ТЦК двигался по своим делам, когда за ним стали следовать сразу несколько автомобилей.

По информации ТЦК, семь гражданских машин начали организованное преследование служебного транспорта . Во время опасных маневров один из автомобилей фактически подрезал микроавтобус.

В результате водитель служебного транспорта потерял управление и бус съехал с дороги в кювет.

После того, как автомобиль остановился, ситуация резко обострилась.

По данным военных, неизвестные разбили стекло микроавтобуса и применили физическую силу к представителям ТЦК .

После этого нападавшие извлекли из автомобиля мужчину, которого перевозили военнослужащие.

Таким образом, им удалось принудительно освободить задержанного , после чего все участники инцидента быстро покинули место происшествия.

В результате дорожно-транспортного происшествия и нападения пострадали двое военнослужащих.

По информации ТЦК, один из них получил травму головы , а другой – многочисленные ссадины.

Правоохранительные органы устанавливают лиц, участвовавших в преследовании, а также владельцев автомобилей.

Инцидент рассматривают как нападение на военнослужащих при исполнении служебных обязанностей .

Правоохранители отмечают, что за подобные действия может предусматриваться уголовная ответственность.

Событие уже вызвало активное обсуждение в соцсетях, ведь такие случаи с преследованием служебного транспорта чрезвычайно редки .

