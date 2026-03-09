Украинец на легкомоторном самолете полетел от мобилизации в Румынию

В Румынии задержан гражданин Украины, который незаконно пересек государственную границу на легкомоторном самолете. Мужчина заявил, что убегал от мобилизации и попросил защиту. Инцидент произошел в уезде Сучава вблизи населенного пункта Фретеуци Вики.

Украинец на легкомоторном самолете убегал от мобилизации в Румынию. Фото из открытых источников

По данным пограничной полиции, 31-летний украинец незаконно влетел на территорию Румынии со стороны Украины на небольшом аппарате. После приземления мужчина сам позвонил по телефону на номер экстренной службы 112 и сообщил о своем пересечении границы.

Прибывшие на место румынские полицейские установили личность мужчины по биометрическому паспорту. Во время разговора он объяснил, что решил покинуть Украину из-за войны и мобилизации. Мужчина также подал прошение о предоставлении временной защиты в Румынии.

После проверки данных правоохранители установили, что он не проходил официального пограничного контроля при въезде в страну. В связи с этим против него было открыто уголовное производство за незаконное пересечение государственной границы и управление летательным аппаратом без необходимых сертификационных документов.

Мужчину доставили в пограничное подразделение в Викову-де-Сус для дальнейшего расследования. Об инциденте также сообщили украинским пограничникам через контактный пункт в Порубном.

В Румынии уже неоднократно сообщали о случаях незаконного пересечения границы гражданами Украины, пытающимися избежать призыва. В основном такие случаи происходили в горах, когда люди сбивались с пути и вызвали румынских спасателей.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что на Волыни семь автомобилей преследовали военных ТЦК и устроили ДТП.

Также "Комментарии" писали, что розыск ТЦК действует в ограниченное время. Юрист объяснил, когда он становится незаконным.



