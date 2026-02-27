Українці відчують себе безпечніше: яке важливе рішення анонсував Федоров

Київ обговорює створення спільних консорціумів із партнерами, щоб прискорити виробництво протибалістичних ракет. Українські оборонні компанії також можуть самостійно виробляти таку зброю. Як передає портал "Коментарі", про це повідомив міністр оборони України Михайло Федоров на зустрічі з представниками мас-медіа, присвяченій першому місяці роботи оновленої команди Міноборони.

Михайло Федоров. Фото: з відкритих джерел

Михайло Федоров визнав, що Україні дуже не вистачає ракет типу ПАК-3 для ППО, щоб захиститися від російської балістики. Міністр зазначив, що у нього відбулася розмова з президентом щодо створення спільних консорціумів із партнерами, щоб швидше робити протибалістичні ракети.

За його словами, Україна має великий потенціал, щоб самостійно виробляти протибалістичні комплекси та ракети.

"Нам потрібен окремий проект на це – там математика складна, вона потребує більше часу. Але Україна обов'язково має розвивати власні проекти", – додав Михайло Федоров.

