Советник министра обороны Сергей "Флэш" Бескрестнов призвал журналистов, гражданских граждан и военных не снимать и не публиковать в реальном времени работу групп, закрывающих определенные участки трасс защитными антидроновыми сетками.

Антидроновые сетки. Фото: из открытых источников

"Министерство обороны быстро реагирует на сигналы с фронтов, и военные коллеги также быстро закрывают критические и важные участки трасс защитными сетками. Я прошу журналистов, гражданских и военных не снимать и не публиковать в реальном времени работу групп, монтирующих коридоры. Вы просто тем самым подставляете людей под удар", — отметил Сергей.

Советник подчеркнул, что защита дорог – это хорошая новость, которой хочется сразу поделиться, но не стоит, потому что так враг только выиграет.

Читайте на портале "Комментарии" — терминалы спутниковой связи Starlink, которые могли использовать российские военные, уже заблокированы. Об этом сообщил министр цифровой трансформации и обороны Михаил Фёдоров в своем Telegram-канале.

По его словам, в Украине идет масштабный процесс верификации терминалов Starlink. Первая волна устройств, которые внесли в так называемый "белый список", уже работает. Обновление таких списков происходит ежесуточно. В то же время пользователей, чьи терминалы были поданы на регистрацию, но еще не активировались, призывают набраться терпения.

Также издание "Комментарии" сообщало – российский диктатор Владимир Путин уверен, что, учитывая ситуацию на фронте, для него все складывается достаточно неплохо. Соответственно он готов воевать за полный контроль над Донецкой областью еще два года. Как сообщает портал "Комментарии", об этом пишет "The New York Times" со ссылкой на западную разведку.

Как пишет издание со ссылкой на военных и западную разведку, Путин верит в свое превосходство на фронте. Хозяин Кремля убежден: даже если для завершения контроля над Донбассом понадобится от 18 месяцев до двух лет, это время будет работать в Россию.



