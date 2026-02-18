У Федорова звернулися до українців із терміновим закликом: чим просять не допомагати ворогу

Радник міністра оборони Сергій "Флеш" Бескрестнов закликав журналістів, цивільних громадян і військових не знімати і не публікувати в реальному часі роботу груп, які закривають певні ділянки трас захисними антидроновими сітками.

Антидронові сітки. Фото: з відкритих джерел

"Міністерство оборони швидко реагує на сигнали з фронтів, і військові колеги також швидко закривають критичні та важливі ділянки трас захисними сітками. Я прошу журналістів, цивільних і військових не знімати і не публікувати в реальному часі роботу груп, які монтують коридори. Ви просто тим самим підставляєте людей під удар", – зазначив Сергій "Флеш" Бескрестнов.

Радник наголосив, що захист доріг – це хороша новина, якою хочеться відразу поділитися, але не варто, адже так ворог тільки виграє.

Читайте також на порталі "Коментарі" — термінали супутникового зв’язку Starlink, які могли використовувати російські військові, вже заблоковано. Про це повідомив міністр цифрової трансформації та оборони Михайло Федоров у своєму Telegram-каналі.

За його словами, в Україні триває масштабний процес верифікації терміналів Starlink. Перша хвиля пристроїв, які внесли до так званого "білого списку", вже працює. Оновлення таких списків відбувається щодоби. Водночас користувачів, чиї термінали були подані на реєстрацію, але ще не активувалися, закликають набратися терпіння.

Також видання "Коментарі" повідомляло — російський диктатор Володимир Путін впевнений, що з огляду на ситуацію на фронті для нього все складається досить непогано. Відповідно, він готовий воювати за повний контроль над Донецькою областю ще два роки. Як інформує портал "Коментарі", про це пише "The New York Times" з посиланням на західну розвідку.

Як пише видання з посиланням на військових та західну розвідку, Путін вірить у свою перевагу на фронті. Господар Кремля переконаний: навіть якщо для завершення контролю над Донбасом знадобиться від 18 місяців до двох років, цей час працюватиме на Росію.



