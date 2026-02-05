logo_ukra

Зв'язок без ворога: Федоров зробив обнадійливу заяву про відключення Starlink
Зв’язок без ворога: Федоров зробив обнадійливу заяву про відключення Starlink

Термінали противника вже заблоковано, а українські проходять масштабну верифікацію - подробиці від Михайла Федорова

5 лютого 2026, 13:30
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Термінали супутникового зв’язку Starlink, які могли використовувати російські військові, вже заблоковано. Про це повідомив міністр цифрової трансформації та оборони Михайло Федоров у своєму Telegram-каналі.

Зв’язок без ворога: Федоров зробив обнадійливу заяву про відключення Starlink

Михайло Федоров. Фото: з відкритих джерел

За його словами, в Україні триває масштабний процес верифікації терміналів Starlink. Перша хвиля пристроїв, які внесли до так званого "білого списку", вже працює. Оновлення таких списків відбувається щодоби. Водночас користувачів, чиї термінали були подані на реєстрацію, але ще не активувалися, закликають набратися терпіння.

Федоров наголосив, що йдеться про надзвичайно великий і складний процес, який потребує часу. Паралельно команда працює над тим, аби дані для перевірки надходили в режимі реального часу, що має суттєво пришвидшити процедуру верифікації.

Міністр уточнив, що цивільні користувачі повинні проходити верифікацію своїх Starlink через центри надання адміністративних послуг. Для юридичних осіб відповідна послуга найближчим часом стане доступною на порталі "Дія".

Окремо Федоров подякував військовим і командирам, які оперативно верифікували свої термінали. Він підкреслив, що безперервність і стабільність супутникового зв’язку на фронті має критичне значення для виконання бойових завдань і безпеки українських захисників.

Читайте також на порталі "Коментарі" — у російських окупантів катастрофа на фронтах через відключення Starlink. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив радник міністра оборони України Сергій (Флеш) Бесхрестов.

"У противника на фронтах навіть не проблема, у противника катастрофа. Все управління військами лягло. На багатьох дільницях зупинено штурмові дії", — розповів радник.




