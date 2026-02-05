Связь без врага: Федоров сделал обнадеживающее заявление об отключении Starlink

Терминалы спутниковой связи Starlink, которые могли использовать российские военные, уже заблокированы. Об этом сообщил министр цифровой трансформации и обороны Михаил Фёдоров в своем Telegram-канале.

Михаил Федоров. Фото: из открытых источников

По его словам, в Украине идет масштабный процесс верификации терминалов Starlink. Первая волна устройств, которые внесли в так называемый "белый список", уже работает. Обновление таких списков происходит ежесуточно. В то же время пользователей, чьи терминалы были поданы на регистрацию, но еще не активировались, призывают набраться терпения.

Федоров подчеркнул, что речь идет о очень большом и сложном процессе, который требует времени. Параллельно команда работает над тем, чтобы данные для проверки поступали в режиме реального времени, что существенно ускорит процедуру верификации.

Министр уточнил, что гражданские пользователи должны проходить верификацию своих Starlink через центры предоставления административных услуг. Для юридических лиц соответствующая услуга в ближайшее время станет доступна на портале "Действие".

Отдельно Федоров поблагодарил военных и командиров, оперативно верифицировавших свои терминалы. Он подчеркнул, что непрерывность и стабильность спутниковой связи на фронте имеет критическое значение для выполнения боевых задач и безопасности украинских защитников.

Читайте также на портале "Комментарии" — у российских кафиров катастрофа на фронтах из-за отключения Starlink. Об этом в своем Telegram-канале сообщил советник министра обороны Украины Сергей (Флэш) Бесхрестов.

"У противника на фронтах даже не проблема, у противника катастрофа. Все управление войсками легло. На многих участках остановлены штурмовые действия", — рассказал советник.



