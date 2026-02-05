У росіян катастрофа на фронті: що сталося

У російських окупантів катастрофа на фронтах через відключення Starlink. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив радник міністра оборони України Сергій (Флеш) Бесхрестов.

Starlink. Фото: з відкритих джерел

"У противника на фронтах навіть не проблема, у противника катастрофа. Все управління військами лягло. На багатьох дільницях зупинено штурмові дії", — розповів радник.

Флеш зазначив, що щодо наших військ з'ясували, що "були проблеми у тих, хто неоперативно подав списки на приватні Starlink".

"Процес обробки продовжується", — додав Бескрестнов.

Читайте також на порталі "Коментарі" — в Україні вводиться система обов'язкової верифікації терміналів супутникового зв'язку Starlink. Відповідне рішення ухвалив уряд, повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Тепер у країні зможуть працювати лише перевірені та офіційно зареєстровані термінали, всі інші підлягатимуть відключенню.

Рішення було ухвалено з міркувань національної безпеки. Росія активно використовує Starlink у війні проти України, зокрема, для управління безпілотниками. Такі дрони складно знищити через низьку висоту польоту, стійкість до радіоелектронної боротьби і можливість управління в реальному часі на великих відстанях.

Також видання "Коментарі" повідомляло – компанія SpaceX вжила заходів щодо припинення несанкціонованого використання супутникового інтернету Starlink російськими військами, у тому числі на ударних безпілотниках. Про це повідомив засновник компанії Ілон Маск, заявивши, що зроблені кроки, ймовірно, вже дали результат.

Ілон Маск у соцмережі X опублікував нове повідомлення про використання російськими військами Starlink у війні проти України.



