У россиян катастрофа на фронте: что произошло

У российских оккупантов катастрофа на фронтах в связи с отключением Starlink. Об этом в своем Telegram-канале сообщил советник министра обороны Украины Сергей (Флеш) Бескрестов.

Starlink. Фото: из открытых источников

"У противника на фронтах даже не проблема, у противника катастрофа. Все управление войсками легло. На многих участках остановлены штурмовые действия", — рассказал советник.

Флеш отметил, что в отношении наших войск выяснили, что "были проблемы у тех, кто неоперативно подал списки на частные Starlink".

"Процесс обработки продолжается", — добавил Бескрестнов.

Решение было принято из соображений национальной безопасности. Россия активно использует Starlink в войне против Украины — в частности, для управления беспилотниками. Такие дроны сложно уничтожить из-за низкой высоты полета, устойчивости к радиоэлектронной борьбе и возможности управления в реальном времени на больших расстояниях.

Также издание "Комментарии" сообщало – компания SpaceX приняла меры по пресечению несанкционированного использования спутникового интернета Starlink российскими войсками, в том числе на ударных беспилотниках. Об этом сообщил основатель компании Илон Маск, заявив, что предпринятые шаги, вероятно, уже дали результат.

Илон Маск в соцсети X опубликовал новое сообщение об использовании российскими войсками Starlink в войне против Украины.



