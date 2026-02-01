logo

Россияне используют Starlink для атак по Украине: Маск сделал новое заявление
НОВОСТИ

Россияне используют Starlink для атак по Украине: Маск сделал новое заявление

Илон Маск заявил, что SpaceX приняла меры против использования Starlink российскими войсками.

1 февраля 2026, 14:25
Автор:
avatar

Slava Kot

Компания SpaceX приняла меры по пресечению несанкционированного использования спутникового интернета Starlink российскими войсками, в том числе на ударных беспилотниках. Об этом сообщил основатель компании Илон Маск, заявив, что предпринятые шаги, вероятно, уже дали результат.

Россияне используют Starlink для атак по Украине: Маск сделал новое заявление

Илон Маск. Фото из открытых источников

Илон Маск в соцсети X опубликовал новое сообщение об использовании российскими войсками Starlink в войне против Украины.

"Похоже, меры, которые мы приняли, чтобы остановить несанкционированное использование Starlink Россией, сработали. Дайте нам знать, если нужно сделать еще что-то", — написал Маск.

На сообщение Маска отреагировал Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров. По его словам, Украина совместно со Starlink уже реализовала первые технические решения, позволившие быстро снизить возможности использования терминалов российскими дронами. Следующим этапом станет внедрение системы, которая позволит работать на территории Украины исключительно авторизованным терминалам.

"Неверифицированные терминалы будут отключены. Процесс регистрации будет простым, быстрым и удобным для пользователей. Подробные инструкции опубликуем в ближайшее время", — написал Федоров.

О проблеме использования Starlink публично заявил украинский специалист по радиотехнологиям Сергей "Флэш" Бескрестнов. По его словам, на российских дронах-камикадзе типа Shahed было замечено использование спутниковых технологий, в частности, Starlink Илона Маска. После этого SpaceX начала внедрять контрмеры, чтобы ограничить доступ врага к спутниковой связи.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Минобороны предложило SpaceX пути решения проблемы со Starlink на дронах РФ.

Также "Комментарии" писали, что министр иностранных дел Польши упрекнул Маска за помощь россиянам в атаках на города.



