Росіяни використовують Starlink для атак по Україні: Маск зробив нову заяву

Компанія SpaceX вжила заходів для припинення несанкціонованого використання супутникового інтернету Starlink російськими військами, зокрема на ударних безпілотниках. Про це повідомив засновник компанії Ілон Маск, заявивши, що вжиті кроки, ймовірно, вже дали результат.

Ілон Маск. Фото з відкритих джерел

Ілон Маск у соцмережі X опублікував нове повідомлення щодо використання російськими військами Starlink у війні проти України.

"Схоже, заходи, яких ми вжили, щоб зупинити несанкціоноване використання Starlink Росією, спрацювали. Дайте нам знати, якщо потрібно зробити ще щось", — написав Маск.

На повідомлення Маска відреагував міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров. За його словами, Україна спільно зі Starlink уже реалізувала перші технічні рішення, які дозволили швидко зменшити можливості використання терміналів російськими дронами. Наступним етапом стане запровадження системи, що дозволить працювати на території України виключно авторизованим терміналам.

"Неверифіковані термінали буде відключено. Процес реєстрації буде простим, швидким і зручним для користувачів. Детальні інструкції опублікуємо найближчим часом", — написав Федоров.

Про проблему використання Starlink публічно заявив український фахівець з радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов. За його словами, на російських дронах-камікадзе типу Shahed було помічено використання супутникових технологій, зокрема Starlink Ілона Маска. Після цього SpaceX почала впроваджувати контрзаходи, щоб обмежити доступ ворога до супутникового зв’язку.

