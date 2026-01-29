logo_ukra

«Вдячний Ілону Маску за швидку реакцію»: Михайло Федоров повідомив про розв'язання проблеми використання Starlink ворогом
«Вдячний Ілону Маску за швидку реакцію»: Михайло Федоров повідомив про розв'язання проблеми використання Starlink ворогом

Західні технології не для терору: Міноборони запропонувало SpaceX шляхи вирішення проблеми зі Starlink на дронах РФ

29 січня 2026, 15:22
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Міністерство оборони України спільно з компанією SpaceX розпочали роботу над усуненням загрози використання супутникового зв’язку Starlink у російських безпілотниках. Про це заявив Міністр оборони Михайло Федоров.

«Вдячний Ілону Маску за швидку реакцію»: Михайло Федоров повідомив про розв'язання проблеми використання Starlink ворогом

«Вдячний Ілону Маску за швидку реакцію»: Михайло Федоров повідомив про розв'язання проблеми використання Starlink ворогом

За його словами, реакція на нові виклики була миттєвою. "Через кілька годин після появи російських дронів зі зв’язком Starlink над українськими містами команда Міністерства оборони оперативно звʼязалася з компанією SpaceX та запропонувала шляхи розв’язання цієї проблеми", — повідомив міністр.

Михайло Федоров висловив особисту вдячність керівництву компанії, зокрема Гвінн Шотвелл та Ілону Маску, за швидкий відгук. Він нагадав, що "рішення Ілона Маска терміново увімкнути Starlink і направити першу партію терміналів в Україну на початку повномасштабного вторгнення стало критично важливим для стійкості нашої держави".

Водночас очільник оборонного відомства наголосив на принциповій позиції щодо використання інновацій: "Західні технології мають і надалі допомагати демократичному світу та захищати цивільне населення, а не використовуватися для терору й знищення мирних міст".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у відповіді на допис голови МЗС Польщі Радослава Сікорського, американський бізнесмен Ілон Маск фактично проігнорував інформацію про російські атаки за допомогою супутникового інтернету.

Натомість Маск заявив, що Starlink є основою військових комунікацій України. "Цей слинявий імбецил навіть не усвідомлює, що Starlink є основою військових комунікацій України", – написав мільярдер під постом Сікорського.



