Главная Новости Общество Война с Россией «Благодарен Илону Маску за скорую реакцию»: Михаил Федоров сообщил о решении проблемы использования Starlink врагом
«Благодарен Илону Маску за скорую реакцию»: Михаил Федоров сообщил о решении проблемы использования Starlink врагом

Западные технологии не для террора: Минобороны предложило SpaceX пути решения проблемы со Starlink на дронах РФ

29 января 2026, 15:22
Недилько Ксения

Министерство обороны Украины совместно с компанией SpaceX приступили к устранению угрозы использования спутниковой связи Starlink в российских беспилотниках. Об этом заявил министр обороны Михаил Федоров.

«Благодарен Илону Маску за скорую реакцию»: Михаил Федоров сообщил о решении проблемы использования Starlink врагом

«Благодарен Илону Маску за скорую реакцию»: Михаил Федоров сообщил о решении проблемы использования Starlink врагом

По его словам, реакция на новые вызовы была мгновенной. "Через несколько часов после появления российских дронов со связью Starlink над украинскими городами команда Министерства обороны оперативно связалась с компанией SpaceX и предложила пути решения этой проблемы", — сообщил министр.

Михаил Федоров выразил личную благодарность руководству компании, в частности Гвинн Шотвелл и Илону Маску, за скорый отклик. Он напомнил, что "решение Илона Маска срочно включить Starlink и направить первую партию терминалов в Украину в начале полномасштабного вторжения стало критически важным для устойчивости нашего государства".

В то же время глава оборонного ведомства отметил принципиальную позицию по использованию инноваций: "Западные технологии должны и дальше помогать демократическому миру и защищать гражданское население, а не использоваться для террора и уничтожения мирных городов".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в ответе на сообщение главы МИД Польши Радослава Сикорского, американский бизнесмен Илон Маск фактически проигнорировал информацию о российских атаках с помощью спутникового интернета.

Маск заявил, что Starlink является основой военных коммуникаций Украины. "Этот слюнявый имбецил даже не осознает, что Starlink является основой военных коммуникаций Украины", – написал миллиардер под постом Сикорского.



