Starlink больше не для всех: в Украине запускают жесткую верификацию

Ткачова Марія
В Украине вводится система обязательной верификации терминалов спутниковой связи Starlink. Соответствующее решение приняло правительство, сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Теперь в стране смогут работать только проверенные и официально зарегистрированные терминалы, все остальные будут подлежать отключению.
Верификация в Украине на Starlink
Решение было принято из соображений национальной безопасности. Россия активно использует Starlink в войне против Украины — в частности, для управления беспилотниками. Такие дроны сложно уничтожить из-за низкой высоты полета, устойчивости к радиоэлектронной борьбе и возможности управления в реальном времени на больших расстояниях.
Единственным эффективным инструментом противодействия, по словам правительства, стало создание белого списка и обязательной авторизации терминалов. Украина реализует это решение в координации с SpaceX .
Для гражданских пользователей процедура регистрации будет максимально простой: достаточно один раз обратиться в ближайший ЦНАП. Услуга будет бесплатной и быстрой.
Для бизнеса предусмотрена онлайн-верификация через портал "Действие" без физического присутствия.
Для сил обороны Украины создан отдельный защищенный механизм через систему DELTA. Военным не нужно ставить терминалы на баланс подразделений или передавать данные аккаунтов — достаточно лишь внести оборудование в "белый список", чтобы избежать блокировки.
Подробные инструкции по регистрации терминалов правительство обещает обнародовать в ближайшее время.