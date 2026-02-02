Starlink больше не для всех: в Украине запускают жесткую верификацию

В Украине вводится система обязательной верификации терминалов спутниковой связи Starlink. Соответствующее решение приняло правительство, сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Теперь в стране смогут работать только проверенные и официально зарегистрированные терминалы, все остальные будут подлежать отключению.

Верификация в Украине на Starlink

Решение было принято из соображений национальной безопасности. Россия активно использует Starlink в войне против Украины — в частности, для управления беспилотниками. Такие дроны сложно уничтожить из-за низкой высоты полета, устойчивости к радиоэлектронной борьбе и возможности управления в реальном времени на больших расстояниях.

Единственным эффективным инструментом противодействия, по словам правительства, стало создание белого списка и обязательной авторизации терминалов. Украина реализует это решение в координации с SpaceX .

Для гражданских пользователей процедура регистрации будет максимально простой: достаточно один раз обратиться в ближайший ЦНАП. Услуга будет бесплатной и быстрой.

Для бизнеса предусмотрена онлайн-верификация через портал "Действие" без физического присутствия.

Для сил обороны Украины создан отдельный защищенный механизм через систему DELTA. Военным не нужно ставить терминалы на баланс подразделений или передавать данные аккаунтов — достаточно лишь внести оборудование в "белый список", чтобы избежать блокировки.

Подробные инструкции по регистрации терминалов правительство обещает обнародовать в ближайшее время.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что российские пропагандисты резко изменили риторику в отношении Илона Маска после заявления о том, что компания SpaceX приняла меры для нейтрализации угрозы от российских беспилотников, которые использовали Starlink для ударов по украинским объектам в тылу.