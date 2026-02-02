Starlink більше не для всіх: в Україні запускають жорстку верифікацію

Рубрики
Ткачова Марія
В Україні запроваджують систему обов’язкової верифікації терміналів супутникового зв’язку Starlink. Відповідне рішення ухвалив уряд, повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Відтепер у країні зможуть працювати лише перевірені та офіційно зареєстровані термінали, усі інші — підлягатимуть відключенню.
Верифікація в Україні на Starlink
Рішення ухвалене з міркувань національної безпеки. Росія активно використовує Starlink у війні проти України — зокрема для управління безпілотниками. Такі дрони складно знищити через низьку висоту польоту, стійкість до засобів радіоелектронної боротьби та можливість керування в реальному часі на великих відстанях.
Єдиним ефективним інструментом протидії, за словами уряду, стало створення "білого списку" та обов’язкової авторизації терміналів. Україна реалізує це рішення у координації з SpaceX.
Для цивільних користувачів процедура реєстрації буде максимально простою: достатньо один раз звернутися до найближчого ЦНАП. Послуга буде безоплатною та швидкою.
Для бізнесу передбачена онлайн-верифікація через портал "Дія", без фізичної присутності.
Для Сил оборони України створено окремий захищений механізм через систему DELTA. Військовим не потрібно ставити термінали на баланс підрозділів або передавати дані акаунтів — достатньо лише внести обладнання до "білого списку", щоб уникнути блокування.
Детальні інструкції з реєстрації терміналів уряд обіцяє оприлюднити найближчим часом.