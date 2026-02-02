Starlink більше не для всіх: в Україні запускають жорстку верифікацію

В Україні запроваджують систему обов’язкової верифікації терміналів супутникового зв’язку Starlink. Відповідне рішення ухвалив уряд, повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Відтепер у країні зможуть працювати лише перевірені та офіційно зареєстровані термінали, усі інші — підлягатимуть відключенню.

Верифікація в Україні на Starlink

Рішення ухвалене з міркувань національної безпеки. Росія активно використовує Starlink у війні проти України — зокрема для управління безпілотниками. Такі дрони складно знищити через низьку висоту польоту, стійкість до засобів радіоелектронної боротьби та можливість керування в реальному часі на великих відстанях.

Єдиним ефективним інструментом протидії, за словами уряду, стало створення "білого списку" та обов’язкової авторизації терміналів. Україна реалізує це рішення у координації з SpaceX.

Для цивільних користувачів процедура реєстрації буде максимально простою: достатньо один раз звернутися до найближчого ЦНАП. Послуга буде безоплатною та швидкою.

Для бізнесу передбачена онлайн-верифікація через портал "Дія", без фізичної присутності.

Для Сил оборони України створено окремий захищений механізм через систему DELTA. Військовим не потрібно ставити термінали на баланс підрозділів або передавати дані акаунтів — достатньо лише внести обладнання до "білого списку", щоб уникнути блокування.

Детальні інструкції з реєстрації терміналів уряд обіцяє оприлюднити найближчим часом.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що р осійські пропагандисти різко змінили риторику щодо Ілона Маска після заяви про те, що компанія SpaceX вжила заходів для нейтралізації загрози від російських безпілотників, які використовували Starlink для ударів по українських об’єктах у тилу.