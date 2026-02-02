Соловйов погрожує Ілону Маску: у Москви істерика

Російські пропагандисти різко змінили риторику щодо Ілона Маска після заяви про те, що компанія SpaceX вжила заходів для нейтралізації загрози від російських безпілотників, які використовували Starlink для ударів по українських об’єктах у тилу.

Ілон Маск більше друг для Росії

Ще донедавна Маска в Росії називали "прагматиком" і намагалися подати як лояльного до Кремля бізнесмена. Однак після обмеження доступу до супутникового зв’язку для бойового застосування БпЛА він миттєво став "ворогом" для російського інформаційного поля.

Пропагандисти почали публічно ображати Маска, звинувачуючи його у "служінні Україні". Особливо різкою була реакція телеведучого Володимира Соловйова, який у традиційній для себе манері перейшов до ядерних погроз — цього разу вже на адресу супутників на орбіті.

На тлі цього експерти іронічно зазначають: Росія фактично не має власного розвиненого супутникового угруповання, тому подібні погрози виглядають радше інформаційною істерикою, ніж реальним сценарієм.

Реакція російських медіа вкотре продемонструвала, що будь-яке рішення, яке зменшує можливості РФ завдавати ударів по Україні, автоматично перетворює колишніх "партнерів" Кремля на "ворогів народу".

