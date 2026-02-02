logo_ukra

Соловйов погрожує Ілону Маску: у Москви істерика
Соловйов погрожує Ілону Маску: у Москви істерика

Після того як Ілон Маск заявив про обмеження використання Starlink російськими дронами, російська пропаганда миттєво перейшла від захоплення до погроз і істерики

2 лютого 2026, 19:55
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Російські пропагандисти різко змінили риторику щодо Ілона Маска після заяви про те, що компанія SpaceX вжила заходів для нейтралізації загрози від російських безпілотників, які використовували Starlink для ударів по українських об’єктах у тилу.

Соловйов погрожує Ілону Маску: у Москви істерика

Ілон Маск більше друг для Росії

Ще донедавна Маска в Росії називали "прагматиком" і намагалися подати як лояльного до Кремля бізнесмена. Однак після обмеження доступу до супутникового зв’язку для бойового застосування БпЛА він миттєво став "ворогом" для російського інформаційного поля.

Пропагандисти почали публічно ображати Маска, звинувачуючи його у "служінні Україні". Особливо різкою була реакція телеведучого Володимира Соловйова, який у традиційній для себе манері перейшов до ядерних погроз — цього разу вже на адресу супутників на орбіті.

На тлі цього експерти іронічно зазначають: Росія фактично не має власного розвиненого супутникового угруповання, тому подібні погрози виглядають радше інформаційною істерикою, ніж реальним сценарієм.

Реакція російських медіа вкотре продемонструвала, що будь-яке рішення, яке зменшує можливості РФ завдавати ударів по Україні, автоматично перетворює колишніх "партнерів" Кремля на "ворогів народу".

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що у ніч проти 2 лютого 2026 року підрозділи Сил оборони України здійснили масштабну серію вогневих уражень по важливих військових об’єктах російських окупаційних військ на тимчасово окупованих територіях.
Основні удари були завдані в районі Курахівки на Донеччині. За підтвердженими даними, там уражено одразу два пункти управління противника — полкового та дивізійного рівнів. Саме через ці командні пункти здійснювалося управління підрозділами окупантів на одному з ключових напрямків.



https://t.me/volodymyrzolkin/22257
