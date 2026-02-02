Командування під ударом: ЗСУ накрили пункти управління росіян

У ніч проти 2 лютого 2026 року підрозділи Сил оборони України здійснили масштабну серію вогневих уражень по важливих військових об’єктах російських окупаційних військ на тимчасово окупованих територіях.

Удар ЗСУ по російській логістиці

Основні удари були завдані в районі Курахівки на Донеччині. За підтвердженими даними, там уражено одразу два пункти управління противника — полкового та дивізійного рівнів. Саме через ці командні пункти здійснювалося управління підрозділами окупантів на одному з ключових напрямків.

Окрім цього, у тому ж районі зафіксовано влучання у склад боєприпасів, який забезпечував російські підрозділи. Ураження складу суттєво ускладнить логістику ворога та знизить його можливості вести активні бойові дії.

Паралельно Сили оборони продовжують системну роботу зі знищення інфраструктури управління безпілотниками противника. Успішні ураження пунктів управління БпЛА зафіксовані в районах Успенівки та Гуляйполя Запорізької області. Це напряму впливає на здатність російських військ вести розвідку та коригувати вогонь.

Наразі втрати противника уточнюються. У Силах оборони наголошують, що такі удари є частиною системної роботи зі зниження наступального потенціалу російських окупантів і зриву їхніх планів на фронті.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що у Запорізькій області російські окупаційні війська вперше з початку 2026 року здійснили наступ із застосуванням бронетехніки. Для атаки противник залучив дві бойові броньовані машини з десантом на борту.

За наявною інформацією, у кожній ББМ перебували по сім російських військовослужбовців. Окупанти намагалися скористатися погодними умовами — зокрема туманом — аби непомітно наблизитися до позицій Сил оборони України та висадити штурмові групи. Бій прийняв 225-й окремий штурмовий полк, який діяв у тісній координації з операторами FPV-дронів. Перше ураження однієї з бронемашин відбулося саме в момент висадки десанту. Удар дрона зірвав плани противника та змусив російських піхотинців замість наступу перейти до оборони просто на відкритій місцевості.

