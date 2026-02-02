Перший російський броненаступ року на Запоріжжі: до чого призвела спроба прориву

У Запорізькій області російські окупаційні війська вперше з початку 2026 року здійснили наступ із застосуванням бронетехніки. Для атаки противник залучив дві бойові броньовані машини з десантом на борту.

Невдалий російський штурм на Запоріжжі

За наявною інформацією, у кожній ББМ перебували по сім російських військовослужбовців. Окупанти намагалися скористатися погодними умовами — зокрема туманом — аби непомітно наблизитися до позицій Сил оборони України та висадити штурмові групи.

Бій прийняв 225-й окремий штурмовий полк, який діяв у тісній координації з операторами FPV-дронів. Перше ураження однієї з бронемашин відбулося саме в момент висадки десанту. Удар дрона зірвав плани противника та змусив російських піхотинців замість наступу перейти до оборони просто на відкритій місцевості.

Бойове зіткнення тривало близько години. Протягом цього часу обидві бойові броньовані машини противника були повністю знищені. Російський десант ліквідували в стрілецькому бою, а також за підтримки FPV-дронів і артилерії 225-го ОШП та суміжних підрозділів Сил оборони України.

Спроба застосувати бронетехніку завершилася для окупантів повним знищенням штурмової групи та ще раз підтвердила високий рівень координації українських підрозділів і ефективність безпілотних систем на полі бою.

