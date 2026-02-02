Первое российское броненаступление года на Запорожье: к чему привела попытка прорыва

В Запорожской области российские оккупационные войска впервые с начала 2026 совершили наступление с применением бронетехники. Для атаки противник привлек две боевые бронированные машины с десантом на борту.

Неудачный российский штурм в Запорожской области

По имеющейся информации, в каждой ББМ находились по семь российских военнослужащих. Оккупанты пытались воспользоваться погодными условиями, в частности туманом, чтобы незаметно приблизиться к позициям Сил обороны Украины и взорвать штурмовые группы.

Бой принял 225-й отдельный штурмовой полк, действовавший в тесной координации с операторами FPV-дронов. Первое поражение одной из бронемашин произошло именно в момент высадки десанта. Удар дрона сорвал планы противника и заставил русских пехотинцев вместо наступления перейти к обороне прямо на открытой местности.

Боевое столкновение длилось около часа. За это время обе боевые бронированные машины противника были полностью уничтожены. Российский десант был ликвидирован в стрелковом бою, а также при поддержке FPV-дронов и артиллерии 225-го ОШП и смежных подразделений Сил обороны Украины.

Попытка применить бронетехнику завершилась для окупантов полным уничтожением штурмовой группы и еще раз подтвердила высокий уровень координации украинских подразделений и эффективность беспилотных систем на поле боя.

