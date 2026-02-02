Шокуюче викриття: хто воює замість Росії на територіях України

Росія розгорнула масштабну кампанію з вербування громадян африканських країн для участі у війні проти України, використовуючи обман, економічну вразливість і фальшиві обіцянки. Про це йдеться в розслідуванні The Washington Post.

Як Росія обманних шляхом вербує африканців на війну проти України

За даними видання, сотні громадян Кенії погодилися на поїздку до Росії, вважаючи, що їдуть працювати на цивільні посади або проходити "безпечну" службу в охороні. Натомість після прибуття їм вручали зброю та відправляли без належної підготовки на передову в Україні. Значна частина завербованих так і не повернулася додому.

Ті, хто вижив, розповідають про жорстоке поводження з боку російських командирів, відсутність евакуації поранених і масові "м’ясні штурми". За їхніми словами, будь-які спроби відмовитися від участі в боях каралися побиттям, погрозами або примусовим відправленням у найбільш небезпечні зони.

Окрема частина завербованих — це колишні або чинні військові, які погодилися стати найманцями, спокусившись обіцянками великих виплат. Однак на практиці гроші або не виплачувалися взагалі, або затримувалися, а іноземців використовували як одноразовий ресурс.

Журналісти звертають увагу, що влада Кенії неодноразово закликала молодь шукати роботу в Росії, попри численні докази того, що через агентства з працевлаштування людей фактично відправляють у зону бойових дій. Через складну економічну ситуацію багато молодих кенийців погоджуються на ризик, не усвідомлюючи реальних наслідків.

При цьому Кенія — лише частина ширшої схеми. The Washington Post задокументувала випадки вербування або загибелі найманців також у Південно-Африканській Республіці, Ботсвані, Танзанії та Нігерії, а також отримала свідчення про бійців ще щонайменше з восьми африканських країн, серед яких Гана, Зимбабве та Камерун.

Розслідування підтверджує: росія системно використовує іноземців із країн Глобального Півдня як дешеву і витратну піхоту, намагаючись компенсувати власні втрати на фронті.

