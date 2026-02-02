logo_ukra

Мир під загрозою: чому Росія не хоче відпускати Донбас
Мир під загрозою: чому Росія не хоче відпускати Донбас

Контроль Росії над Донеччиною може стати для Кремля ключовим плацдармом для нової війни проти України у разі зриву мирних домовленостей, пише The New York Times

2 лютого 2026, 00:01
Автор:
Ткачова Марія

У разі провалу мирної угоди контроль Росії над Донецькою областю може забезпечити Кремлю стратегічно вигідну стартову позицію для нової атаки на Україну. Про це йдеться в аналітичному матеріалі The New York Times, присвяченому значенню Донбасу у війні РФ проти України.

Мир під загрозою: чому Росія не хоче відпускати Донбас

Чому росіі потрібна Донецька область

Аналітики наголошують, що для Москви Донеччина є не лише важливим військовим регіоном, а й потужним символом. Саме з "захисту Донбасу" з 2014 року будувалася ключова російська пропагандистська легенда, яка виправдовувала агресію проти України. Тому повний контроль над областю має для Кремля значення внутрішньополітичного "трофею".

Збереження Україною частини Донецької області, навпаки, підриває позиції Володимира Путіна серед радикально налаштованих провоєнних націоналістів у РФ, які вимагають чіткої та беззаперечної "перемоги". Наявність українського контролю над регіоном унеможливлює продаж російському суспільству наративу про досягнення стратегічних цілей війни.

Окрему увагу видання приділяє місту Слов’янськ. Поки Слов’янськ залишається під контролем України, Кремлю складно заявляти про завершення "звільнення Донбасу" навіть у пропагандистському сенсі. Це місто має важливе символічне значення ще з початку війни у 2014 році.

Крім того, утримувана Україною частина Донеччини залишається однією з найбільш укріплених ділянок фронту. Фортифікації, які вибудовувалися роками з 2014-го, створюють серйозний бар’єр для російського наступу. Їхня можлива втрата, зазначають аналітики, зробить Україну більш вразливою до будь-якої майбутньої масштабної атаки з боку РФ.

У NYT підкреслюють, що саме тому Донеччина залишається ключовою точкою як у потенційних переговорах, так і у воєнних планах Кремля на випадок зриву мирного процесу.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Російські Z-воєнкори влаштували публічну істерику після появи відео з Романом Ковальовим у самому центрі Куп’янськ-Вузловому.



Джерело: https://www.nytimes.com/2026/02/01/world/europe/putin-ukraine-donbas-donetsk.html
