Мир под угрозой: почему Россия не хочет отпускать Донбасс

В случае провала мирного соглашения, контроль России над Донецкой областью может обеспечить Кремлю стратегически выгодную стартовую позицию для новой атаки на Украину. Об этом говорится в аналитическом материале The New York Times , посвященном значению Донбасса в войне РФ против Украины.

Почему России нужна Донецкая область

Аналитики подчеркивают, что для Москвы Донбасса является не только важным военным регионом, но и мощным символом. Именно из "защиты Донбасса" с 2014 года строилась ключевая российская пропагандистская легенда, оправдывающая агрессию против Украины. Поэтому полный контроль над областью имеет для Кремля значение внутриполитического "трофея".

Сохранение Украиной части Донецкой области, напротив, подрывает позиции Владимира Путина среди радикально настроенных провоенных националистов в РФ, требующих четкой и безоговорочной победы. Наличие украинского контроля над регионом делает невозможным продажу российскому обществу нарратива о достижении стратегических целей войны.

Отдельное внимание издание уделяет городу Славянск . Пока Славянск остается под контролем Украины, Кремлю сложно заявлять о завершении освобождения Донбасса даже в пропагандистском смысле. Этот город имеет важное символическое значение с начала войны в 2014 году.

Кроме того, удерживаемая Украиной часть Донбасса остается одним из наиболее укрепленных участков фронта. Фортификации, которые выстраивались годами с 2014 года, создают серьезный барьер для российского наступления. Их возможная потеря, отмечают аналитики, сделает Украину более уязвимой к любой предстоящей масштабной атаке со стороны РФ.

В NYT подчеркивают, что именно поэтому Донбасса остается ключевой точкой как в потенциальных переговорах, так и в военных планах Кремля на случай срыва мирного процесса.

