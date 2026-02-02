logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.17

EUR/UAH

51.04

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Шокирующее разоблачение: кто воюет вместо России на территориях Украины
commentss НОВОСТИ Все новости

Шокирующее разоблачение: кто воюет вместо России на территориях Украины

Россия массово вербует кенцев и других африканцев на войну против Украины, заманивая их обещаниями работы и высоких зарплат, но отправляя на фронт, — пишет The Washington Post

2 февраля 2026, 15:34
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Россия развернула масштабную кампанию по вербовке граждан африканских стран для участия в войне против Украины, используя обман, экономическую уязвимость и фальшивые обещания. Об этом говорится в расследовании The Washington Post .

Шокирующее разоблачение: кто воюет вместо России на территориях Украины

Как Россия обманным путем вербует африканцев на войну против Украины

По данным издания, сотни граждан Кении согласились на поездку в Россию, полагая, что едут работать на гражданские должности или проходить "безопасную" службу в охране. По прибытии им вручали оружие и отправляли без должной подготовки на передовую в Украине. Значительная часть завербованных так и не вернулась домой.

Выжившие рассказывают о жестоком обращении со стороны российских командиров, отсутствии эвакуации раненых и массовых "мясных штурмах". По их словам, любые попытки отказаться от участия в боях карались избиением, угрозами или принудительным отправлением в наиболее опасные зоны.

Отдельная часть завербованных — это бывшие или действующие военные, согласившиеся стать наемниками, соблазнившись обещаниями больших выплат. Однако на практике деньги либо не выплачивались вообще, либо задерживались, а иностранцев использовали в качестве одноразового ресурса.

Журналисты обращают внимание, что власти Кении неоднократно призывали молодежь искать работу в России, несмотря на многочисленные доказательства того, что через агентства по трудоустройству людей фактически отправляют в зону боевых действий. Из-за сложной экономической ситуации многие молодые кенцы соглашаются на риск, не осознавая реальных последствий.

При этом Кения – лишь часть более широкой схемы. The Washington Post задокументировала случаи вербовки или гибели наемников также в Южно-Африканской Республике, Ботсване, Танзании и Нигерии, а также получила свидетельства о бойцах по меньшей мере из восьми африканских стран, среди которых Гана, Зимбабве и Камерун.

Расследование подтверждает: Россия системно использует иностранцев из стран Глобального Юга как дешевую и расходную пехоту, пытаясь компенсировать собственные потери на фронте.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в случае провала мирного соглашения контроль России над Донецкой областью может обеспечить Кремлю стратегически выгодную стартовую позицию для новой атаки на Украину. Об этом говорится в аналитическом материале The New York Times, посвященном значению Донбасса в войне РФ против Украины.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.washingtonpost.com/world/2026/02/01/kenya-russia-military-ukraine-war/
Теги:

Новости

Все новости