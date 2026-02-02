logo

Командование под ударом: ВСУ накрыли пункты управления россиян
commentss НОВОСТИ Все новости

Командование под ударом: ВСУ накрыли пункты управления россиян

В ночь на 2 февраля Силы обороны Украины нанесли серии точных ударов по ключевым объектам управления и логистике российских войск на временно оккупированных территориях

2 февраля 2026, 17:35
Автор:
Ткачова Марія

В ночь на 2 февраля 2026 года подразделения Сил обороны Украины осуществили масштабную серию огневых поражений по важным военным объектам российских оккупационных войск на временно оккупированных территориях.



Удар ВСУ по российской логистике

Основные удары были нанесены в районе Кураховки Донецкой области. По подтвержденным данным, там поражены сразу два пункта управления противника — полкового и дивизионного уровней. Именно через эти командные пункты осуществлялось управление подразделениями окупантов на одном из ключевых направлений.

Кроме того, в том же районе зафиксировано попадание в состав боеприпасов, который обеспечивал российские подразделения. Поражение состава существенно усложнит логистику врага и снизит возможности вести активные боевые действия.

Параллельно Силы обороны продолжают системную работу по уничтожению инфраструктуры управления беспилотниками противника. Успешные поражения пунктов управления БПЛА зафиксированы в районах Успеновки и Гуляйполя Запорожской области. Это напрямую влияет на способность русских войск вести разведку и корректировать огонь.

Потери противника уточняются. В Силах обороны подчеркивают, что такие удары являются частью системной работы по снижению наступательного потенциала российских окупантов и срыву их планов на фронте.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в Запорожской области российские оккупационные войска впервые с начала 2026 года совершили наступление с применением бронетехники. Для атаки противник привлек две боевые бронированные машины с десантом на борту.
По имеющейся информации, в каждой ББМ находились по семь российских военнослужащих. Оккупанты пытались воспользоваться погодными условиями, в частности туманом, чтобы незаметно приблизиться к позициям Сил обороны Украины и взорвать штурмовые группы. Бой принял 225-й отдельный штурмовой полк, действовавший в тесной координации с операторами FPV-дронов. Первое поражение одной из бронемашин произошло именно в момент высадки десанта. Удар дрона сорвал планы противника и заставил русских пехотинцев вместо наступления перейти к обороне прямо на открытой местности.



Источник: https://t.me/GeneralStaffZSU/34543
