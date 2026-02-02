Соловьев угрожает Илону Маску: у Москвы истерика

Рубрики
Ткачова Марія
Российские пропагандисты резко изменили риторику по Илону Маску после заявления о том, что компания SpaceX приняла меры для нейтрализации угрозы от российских беспилотников, которые использовали Starlink для ударов по украинским объектам в тылу.
Илон Маск больше не друг для России
Еще недавно Маска в России называли "прагматиком" и пытались представить как лояльного к Кремлю бизнесмена. Однако после ограничения доступа к спутниковой связи для боевого применения БПЛА он мгновенно стал "врагом" для российского информационного поля.
Пропагандисты начали публично оскорблять Маска, обвиняя его в "служении Украине". Особенно резкой была реакция телеведущего Владимира Соловьева, который в традиционной для себя манере перешел в ядерные угрозы — на этот раз уже в адрес спутников на орбите.
На фоне этого эксперты иронически отмечают: у России фактически нет собственной развитой спутниковой группировки, поэтому подобные угрозы выглядят скорее информационной истерикой, чем реальным сценарием.
Реакция российских медиа в очередной раз продемонстрировала, что любое решение, уменьшающее возможности РФ наносить удары по Украине, автоматически превращает бывших "партнеров" Кремля в "врагов народа".