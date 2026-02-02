logo

Главная Новости Общество Война с Россией Соловьев угрожает Илону Маску: у Москвы истерика
Соловьев угрожает Илону Маску: у Москвы истерика

После того как Илон Маск заявил об ограничении использования Starlink российскими дронами, российская пропаганда мгновенно перешла от восторга к угрозам и истерике

2 февраля 2026, 19:55
Российские пропагандисты резко изменили риторику по Илону Маску после заявления о том, что компания SpaceX приняла меры для нейтрализации угрозы от российских беспилотников, которые использовали Starlink для ударов по украинским объектам в тылу.

Соловьев угрожает Илону Маску: у Москвы истерика

Илон Маск больше не друг для России

Еще недавно Маска в России называли "прагматиком" и пытались представить как лояльного к Кремлю бизнесмена. Однако после ограничения доступа к спутниковой связи для боевого применения БПЛА он мгновенно стал "врагом" для российского информационного поля.

Пропагандисты начали публично оскорблять Маска, обвиняя его в "служении Украине". Особенно резкой была реакция телеведущего Владимира Соловьева, который в традиционной для себя манере перешел в ядерные угрозы — на этот раз уже в адрес спутников на орбите.

На фоне этого эксперты иронически отмечают: у России фактически нет собственной развитой спутниковой группировки, поэтому подобные угрозы выглядят скорее информационной истерикой, чем реальным сценарием.

Реакция российских медиа в очередной раз продемонстрировала, что любое решение, уменьшающее возможности РФ наносить удары по Украине, автоматически превращает бывших "партнеров" Кремля в "врагов народа".

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в ночь на 2 февраля 2026 года подразделения Сил обороны Украины произвели масштабную серию огневых поражений по важным военным объектам российских оккупационных войск на временно оккупированных территориях.
Основные удары были нанесены в районе Кураховки Донецкой области. По подтвержденным данным, там поражены сразу два пункта управления противника — полкового и дивизионного уровней. Именно через эти командные пункты осуществлялось управление подразделениями окупантов на одном из ключевых направлений.



Источник: https://t.me/volodymyrzolkin/22257
