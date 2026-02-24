Три шага к победе: министр обороны Федоров представил стратегический план Украины

Министр обороны Украины Михаил Федоров представил стратегический план действий на фронте, состоящий из трех ключевых целей. Свое видение глава Минобороны изложил у себя в соцсерьгах.

Михаил Федоров. Фото: из открытых источников

Первая цель – закрыть небо. По словам Федорова, задача состоит в полной идентификации 100% воздушных угроз в реальном времени и перехвате не менее 95% ракет и дронов. Это необходимо для защиты гражданской и критической инфраструктуры.

Вторая цель – остановить врага на земле, море и в киберпространстве. Министр определил ориентир потерь для оккупантов – более 200 погибших за каждый квадратный километр. В таких условиях продвижение российских войск станет невозможным.

Третья цель – лишить Россию экономического ресурса для войны. Кремль продолжает поставлять нефть через теневой флот, получая деньги на финансирование агрессии. Михаил Фёдоров подчеркнул, что блокада этих каналов резко сократит возможности врага для ведения боевых действий.

По словам министра, реализация этого плана позволит одновременно защитить украинскую территорию, снизить потери среди гражданских и военных и ослабить экономическую мощь агрессора. Комплексный подход, по его словам, является ключом к долгосрочной стратегии победы Украины.

"Мир в Украине наступит тогда, когда небо будет закрыто, российская армия потеряет наступательный потенциал, экономика россии не выдержит нагрузки. Мы каждый день работаем для этого. Чтобы каждый день войны стал угрозой существованию России", – написал министр.

Читайте на портале "Комментарии" — президент Украины Владимир Зеленский обратился к гражданам в четвертую годовщину полномасштабного вторжения России из подземного бункера, подчеркнув, что план Кремля захватить столицу "за три дня" окончательно провалился. Соответствующее заявление глава государства сделал в видеообращении 24 февраля.



