logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.3

EUR/UAH

51.01

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Три кроки до перемоги: міністр оборони Федоров представив стратегічний план України
commentss НОВИНИ Всі новини

Три кроки до перемоги: міністр оборони Федоров представив стратегічний план України

Міністр оборони озвучив конкретні цілі для захисту неба, зупинки ворога та блокади фінансів Кремля

24 лютого 2026, 11:48
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Міністр оборони України Михайло Федоров представив стратегічний план дій на фронті, який складається з трьох ключових цілей. Своє бачення очільник Міноборони виклав у себе в соцсережах.

Три кроки до перемоги: міністр оборони Федоров представив стратегічний план України

Михайло Федоров. Фото: з відкритих джерел

Перша мета – закрити небо. За словами Федорова, завдання полягає у повній ідентифікації 100% повітряних загроз у реальному часі та перехопленні щонайменше 95% ракет і дронів. Це необхідно для захисту цивільних та критичної інфраструктури.

Друга ціль – зупинити ворога на землі, морі та у кіберпросторі. Міністр визначив орієнтир втрат для окупантів — понад 200 загиблих за кожен квадратний кілометр. За таких умов просування російських військ стане неможливим.

Третя мета – позбавити Росію економічного ресурсу для війни. Кремль продовжує постачати нафту через "тіньовий флот", отримуючи гроші на фінансування агресії. Михайло Федоров наголосив, що блокада цих каналів різко скоротить можливості ворога для ведення бойових дій.

За словами міністра, реалізація цього плану дозволить одночасно захистити українську територію, зменшити втрати серед цивільних і військових та послабити економічну потугу агресора. Комплексний підхід, за його словами, є ключем до довгострокової стратегії перемоги України.

"Мир в Україні настане тоді, коли: небо буде закрите, російська армія втратить наступальний потенціал, економіка росії не витримає навантаження. Ми щодня працюємо для цього. Щоб кожен день війни став загрозою для існування росії", – написав міністр.

Читайте також на порталі "Коментарі" — президент України Володимир Зеленський звернувся до громадян у четверту річницю повномасштабного вторгнення Росії з підземного бункеру, наголосивши, що план Кремля захопити столицю "за три дні" остаточно провалився. Відповідну заяву глава держави зробив у відеозверненні 24 лютого.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://t.me/zedigital/6646
Теги:

Новини

Всі новини