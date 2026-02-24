Три кроки до перемоги: міністр оборони Федоров представив стратегічний план України

Міністр оборони України Михайло Федоров представив стратегічний план дій на фронті, який складається з трьох ключових цілей. Своє бачення очільник Міноборони виклав у себе в соцсережах.

Михайло Федоров. Фото: з відкритих джерел

Перша мета – закрити небо. За словами Федорова, завдання полягає у повній ідентифікації 100% повітряних загроз у реальному часі та перехопленні щонайменше 95% ракет і дронів. Це необхідно для захисту цивільних та критичної інфраструктури.

Друга ціль – зупинити ворога на землі, морі та у кіберпросторі. Міністр визначив орієнтир втрат для окупантів — понад 200 загиблих за кожен квадратний кілометр. За таких умов просування російських військ стане неможливим.

Третя мета – позбавити Росію економічного ресурсу для війни. Кремль продовжує постачати нафту через "тіньовий флот", отримуючи гроші на фінансування агресії. Михайло Федоров наголосив, що блокада цих каналів різко скоротить можливості ворога для ведення бойових дій.

За словами міністра, реалізація цього плану дозволить одночасно захистити українську територію, зменшити втрати серед цивільних і військових та послабити економічну потугу агресора. Комплексний підхід, за його словами, є ключем до довгострокової стратегії перемоги України.

"Мир в Україні настане тоді, коли: небо буде закрите, російська армія втратить наступальний потенціал, економіка росії не витримає навантаження. Ми щодня працюємо для цього. Щоб кожен день війни став загрозою для існування росії", – написав міністр.

