«Київ за три дні» не відбувся: Зеленський звернувся до українців з незвичного місця

Президент України Володимир Зеленський звернувся до громадян у четверту річницю повномасштабного вторгнення Росії з підземного бункеру, наголосивши, що план Кремля захопити столицю "за три дні" остаточно провалився. Відповідну заяву глава держави зробив у відеозверненні 24 лютого.

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

"Сьогодні рівно чотири роки, як Путін бере Київ за три дні", — сказав Зеленський, підкресливши, що ця дата стала символом українського спротиву.

За його словами, за здатністю країни вистояти стоять мільйони громадян – їхня мужність, щоденна праця, витримка та віра в державу.

Президент зазначив, що від початку вторгнення Україна пройшла надзвичайно складний шлях, однак зберегла незалежність і не допустила втрати державності.

Він наголосив, що Володимир Путін не досягнув поставлених цілей: українців не вдалося зламати, а швидкої перемоги Росія не здобула.

Глава держави підкреслив, що країна продовжує боротьбу не лише за територіальну цілісність, а й за справедливий мир. За його словами, Україна й надалі робитиме все можливе, щоб завершити війну на умовах, які гарантуватимуть безпеку та майбутнє держави.

Четверта річниця повномасштабного вторгнення стала не лише днем пам’яті, а й нагадуванням про ціну свободи та про те, що сценарій швидкої поразки України, на який розраховував Кремль, не справдився.

Читайте також на порталі "Коментарі" — президент України Володимир Зеленський назвав заяви російського диктатора Володимира Путіна про паузу у війні брехнею і заявив, що Україні потрібне не тимчасове затишшя, а повне завершення війни. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в публікації Financial Times.



