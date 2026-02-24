«Киев за три дня» не состоялся: Зеленский обратился к украинцам с необычного места

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к гражданам в четвертую годовщину полномасштабного вторжения России из подземного бункера, отметив, что план Кремля захватить столицу "за три дня" окончательно провалился. Соответствующее заявление глава государства сделал в видеообращении 24 февраля.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

"Сегодня ровно четыре года, как Путин берет Киев за три дня", — сказал Зеленский, подчеркнув, что эта дата стала символом украинского сопротивления.

По его словам, за способностью страны выстоять стоят миллионы граждан – их мужество, ежедневный труд, выдержка и вера в государство.

Президент отметил, что с начала вторжения Украина прошла сложнейший путь, однако сохранила независимость и не допустила потери государственности.

Он подчеркнул, что Владимир Путин не достиг поставленных целей: украинцев не удалось сломить, а скорую победу Россия не одержала.

Глава государства подчеркнул, что страна продолжает борьбу не только за территориальную целостность, но и за справедливый мир. По его словам, Украина и дальше будет делать все возможное, чтобы завершить войну на условиях, обеспечивающих безопасность и будущее государства.

Четвертая годовщина полномасштабного вторжения стала не только днем памяти, но и напоминанием о цене свободы и о том, что сценарий скорого поражения Украины, на который рассчитывал Кремль, не сбылся.

