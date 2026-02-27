Украинцы почувствуют себя безопаснее: какой важное решение анонсировал Федоров

Рубрики
Киев обсуждает создание совместных консорциумов с партнерами, чтобы ускорить производство противобаллистических ракет. Украинские оборонные компании также могут самостоятельно производить такое оружие. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщил министр обороны Украины Михаил Федоров на встрече с представителями масс-медиа, посвященной первому месяцу работы обновленной команды Минобороны.
Михаил Федоров. Фото: из открытых источников
Михаил Федоров признал, что Украине очень сильно не хватает ракет типа ПАК-3 для ПВО, чтобы защититься от российской баллистики. Министр отметил, что у него состоялся разговор с президентом по созданию совместных консорциумов с партнерами, чтобы быстрее делать противобаллистические ракеты.
По его словам, у Украины есть большой потенциал, чтобы самостоятельно производить противобаллистические комплексы и ракеты.
