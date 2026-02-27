Украинцы почувствуют себя безопаснее: какой важное решение анонсировал Федоров

Киев обсуждает создание совместных консорциумов с партнерами, чтобы ускорить производство противобаллистических ракет. Украинские оборонные компании также могут самостоятельно производить такое оружие. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщил министр обороны Украины Михаил Федоров на встрече с представителями масс-медиа, посвященной первому месяцу работы обновленной команды Минобороны.

Михаил Федоров. Фото: из открытых источников

Михаил Федоров признал, что Украине очень сильно не хватает ракет типа ПАК-3 для ПВО, чтобы защититься от российской баллистики. Министр отметил, что у него состоялся разговор с президентом по созданию совместных консорциумов с партнерами, чтобы быстрее делать противобаллистические ракеты.

По его словам, у Украины есть большой потенциал, чтобы самостоятельно производить противобаллистические комплексы и ракеты.

"Нам нужен отдельный проект на это — там математика сложная, она требует больше времени. Но Украина обязательно должна развивать собственные проекты", — добавил Михаил Федоров.

Читайте также на портале "Комментарии" — Михаил Федоров представил стратегический план действий на фронте, состоящий из трех ключевых целей. Свое видение глава Минобороны изложил у себя в соцсерьгах.

Также издание "Комментарии" сообщало – советник министра обороны Сергей "Флэш" Бескрестнов призвал журналистов, гражданских граждан и военных не снимать и не публиковать в реальном времени работу групп, закрывающих определенные участки трасс защитными антидроновыми сетками.

"Министерство обороны быстро реагирует на сигналы с фронтов, и военные коллеги также быстро закрывают критические и важные участки трасс защитными сетками. Я прошу журналистов, гражданских и военных не снимать и не публиковать в реальном времени работу групп, монтирующих коридоры. Вы просто тем самым подставляете людей под удар", — отметил Сергей.



