Україна звернулася до світу з проханням після атаки Росії: що просить Київ

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга звернувся до міжнародних партнерів з закликом посилити підтримку Києва та збільшити тиск на Росію після чергової масованої нічної атаки. За словами дипломата, дії Москви лише підтверджують її слабкість, попри намагання демонструвати "силу".

Андрій Сибіга. Фото з відкритих джерел

Андрій Сибіга у соцмережі X заявив, що Росія в ніч на 24 травня здійснила одну з найбільших атак по Україні за останній час. За попередніми даними, було застосовано близько 600 дронів, а також десятки балістичних, крилатих і повітряно-балістичних ракет. Під ударом опинилися Київ та щонайменше сім областей, зокрема Черкаська, Харківська, Одеська та Сумська.

Сибіга підкреслив, що Росія, не досягаючи результатів на полі бою, дедалі частіше вдається до терору проти цивільного населення.

"Не здатний досягти жодних результатів на полі бою, Путін вдається до терору проти цивільних. Цей удар, ймовірно, мав продемонструвати "силу" внутрішній аудиторії, але замість цього лише підтверджує слабкість Путіна. Навіть росіяни бачать, що він програє. Його "спеціальна операція" не досягає жодних результатів. Втрати величезні, але немає жодної досягнутої мети. Окрім того, що в Росії більше немає безпечних місць, оскільки Україна посилює свої спеціальні санкції далекого радіусу дії", — заявив Сибіга.

Окрему частину звернення дипломат присвятив заклику до союзників. Сибіга наголосив, що настав час "подвоїти підтримку України", зокрема через посилення систем протиповітряної оборони, інвестиції в оборонну промисловість, жорсткіші санкції та використання заморожених російських активів. Також він закликав до політичних рішень щодо європейської інтеграції України.

"Світ має важелі впливу. Їх потрібно використати правильно — щоб показати Москві, що такі удари не принесуть жодних результатів — і змусити Росію припинити цю війну", — йдеться в заяві Сибіги.

